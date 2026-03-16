Valerionプロジェクターで自宅を本格ホームシアターに 「新生活応援キャンペーン」開催（3/21～4/6）

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春は、日本で新しい生活のサイクルが始まる季節です。

4月の新年度を迎え、暮らしや働き方、日常のリズムが新しく整い始めるこの時期。引っ越しや就職、進学など、新しい環境での生活をスタートさせる方も多くいます。

そんな新生活の始まりに合わせ、プロジェクター専門ブランド Valerion は「新生活応援キャンペーン」を実施します。

Valerionのプロジェクターは、映画鑑賞はもちろん、スポーツ観戦、ストリーミング、ゲームまで、大画面ならではのエンターテインメント体験を自宅にもたらします。

プロジェクターと専用スクリーンを組み合わせることで、リビングや寝室などさまざまな住空間でも、映画館のような臨場感ある映像体験を楽しむことができます。

【対象プロジェクター】

今回のキャンペーンでは、Valerionの以下のプロジェクターが対象となります。

・VisionMaster Pro2(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FDBD9C87-7DA9-4C62-8A99-4CA97BD341EF?channel=PR-PRO2)

・VisionMaster Pro(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FDBD9C87-7DA9-4C62-8A99-4CA97BD341EF?channel=PR-PRO)

・StreamMaster Plus2(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FDBD9C87-7DA9-4C62-8A99-4CA97BD341EF?channel=PR-Plus2)

それぞれ異なる特徴を持ち、家庭環境や利用シーンに合わせて選ぶことができます。

VisionMaster Pro2 フラッグシップホームシアターモデル

販売ページ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FDBD9C87-7DA9-4C62-8A99-4CA97BD341EF?channel=PR-PRO2)

VisionMaster Pro2は、VisionMasterシリーズの高性能モデルとして設計されたプロジェクターです。高精度な映像処理と優れた色再現により、映画館のような映像体験を家庭空間に再現します。

本格的なホームシアター環境を求めるユーザーに最適なモデルです。主な特徴

・高輝度RGBトリプルレーザー光源

・高コントラスト映像

・IMAX Enhanced対応

・HDR映像対応

・高度な映像処理技術

・Google TV搭載

VisionMaster Pro 高性能ホームエンターテインメントモデル

販売ページ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FDBD9C87-7DA9-4C62-8A99-4CA97BD341EF?channel=PR-PRO)

VisionMaster Proは、高輝度RGBトリプルレーザー光源と高コントラスト映像表現を備えた高性能プロジェクターです。映画鑑賞からゲームプレイまで幅広い用途に対応し、リビングでも迫力ある映像体験を実現します。

映画、スポーツ、ゲームなどさまざまなコンテンツを大画面で楽しめるバランスの取れたモデルです。主な特徴

・RGBトリプルレーザー光源

・最大300インチの大画面投影

・高コントラスト映像表現

・Google TV搭載

・HDMI 2.1対応

・低遅延処理によるゲームプレイ対応

StreamMaster Plus2 柔軟なエンターテインメント体験を提供

販売ページ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FDBD9C87-7DA9-4C62-8A99-4CA97BD341EF?channel=PR-Plus2)

StreamMaster Plus2は、ストリーミングやゲームなど日常のエンターテインメント体験に適したプロジェクターです。コンパクトな設計と高性能処理を兼ね備え、さまざまな空間で手軽に大画面体験を楽しむことができます。

映画視聴からゲーム、ストリーミングまで幅広いエンターテインメントに対応します。主な特徴

・RGBトリプルレーザー光源

・高解像度映像出力

・Google TV搭載

・ストリーミングサービス対応

・低遅延ゲームプレイ対応

・スマートホーム連携

【専用スクリーン】

プロジェクターの映像性能を最大限に引き出すため、専用スクリーンも用意されています。スクリーンサイズや設置方法を自由に選択できるため、リビング、寝室、専用シアタールームなど、さまざまな空間に合わせた柔軟なホームシアター環境の構築が可能です。ユーザーの住環境やインテリアに合わせて、最適なシアター体験をカスタマイズできます。

マットホワイトスクリーン

・自然でバランスの取れた映像表現

・広い視野角でさまざまな視聴位置に対応

フレネルALRスクリーン

・環境光を最大85％抑制

・明るい空間でも高コントラスト映像を実現

【スタンド／マウント】

設置環境やインテリアに合わせて選択できます。

・天井取付マウント

・デスクトップジンバルスタンド

・ウォールナットフロアスタンド

【新生活応援キャンペーン】

キャンペーン期間

2026年3月21日～4月6日

キャンペーン内容

対象モデルを単体で購入する場合の割引に加え、スクリーンセットなど用途に応じた複数の購入プランをご用意しています。

アマゾン購入ページ(https://www.amazon.co.jp/Valerion-VisionMaster-4K%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89-%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%8D%E3%83%ABALR%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3/dp/B0G8KPYY99)

楽天市場店購入ページ(https://www.rakuten.co.jp/safescan/)

１. プロジェクター単体購入

対象モデルを 15％オフ でご購入いただけます。

２. マットホワイトスクリーンセット

プロジェクター本体を 10％オフ で購入できるほか、

任意サイズのマットホワイトスクリーン をプレゼント。

さらに スタンドまたはマウント（3種類）から1点 を選択できます。

３. フレネルALRスクリーンセット

プロジェクター本体に ＋46,000円 で

任意サイズのフレネルALRスクリーン と

スタンドまたはマウント（3種類）から1点 を選択できます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168708/table/19_1_dec084d582b8e10fefbf8b6e52bf5eea.jpg?v=202603161151 ]

【Valerionについて】(https://www.valerion.com/jp)

Valerionは、RGBレーザープロジェクター技術を核に開発されたプレミアムプロジェクターブランドです。エンジニア、デザイナー、カラリストが協力し、単なるスペック競争ではなく「体験」を重視したホームシアター製品を開発しています。

高出力RGBレーザー、深い黒表現、ISFグレードのキャリブレーション、そして音響と映像の調和により、家庭空間に映画館レベルの映像体験を提供します。Valerionの体験は「見る」ものではなく、暮らしの中で体感する映像体験です。

【AWOL Visionについて】(https://awolvision.jp/)

AWOL Visionは2020年に設立された、RGBレーザープロジェクター技術の開発を強みとするオーディオビジュアル企業です。。ホームシアター体験の革新を目指し、優れた映像品質と臨場感を実現する最先端のプロジェクション技術を提供しています。本社は米国フロリダ州デルレイビーチに所在し、Valerionブランドの親会社でもあります。