株式会社LexxPluss、ロボティクス実証拠点「Industrial Lab」を新設、産業特化型ヒューマノイドの社会実装を加速

株式会社LexxPluss

次世代産業インフラの構築を目指す株式会社LexxPluss（本社：東京都大田区、代表取締役：阿蘓将也、以下LexxPluss）は、事業拡大に伴う本社オフィスの移転、および「産業特化型ヒューマノイド」の開発・社会実装を目的とした開発拠点「Industrial Lab」を新設したことをお知らせいたします。

新拠点の概要

左：本社オフィス (東京流通センター センタービル)、右：Industrial Lab (安田倉庫 平和島営業所)

新拠点設立の狙い

1. 本社オフィス (移転日：2026年3月16日)- 新住所： 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター センタービル 829号室2. 開発エリア「Industrial Lab」- 所在地： 〒143-0006 東京都大田区平和島3-6-1 安田倉庫 平和島営業所 5階- 役割： AMRおよび産業特化型ヒューマノイドのR&D、社会実装試験、実機デモンストレーション

現在、世界的に「フィジカルAI（Physical AI）」(デジタル上の知能を物理的なロボットに宿し、複雑な現実世界で自律動作させる技術) への注目が高まっています。しかし、その社会実装には、実験室レベルではない「泥臭い現場環境」での膨大な検証が不可欠です。

LexxPlussは、今回の拠点新設により、以下の3点を目指します。

株式会社LexxPlussについて

- 現場の完全再現： 倉庫内のスペースに、実際の現場環境を再現。- 産業特化型ヒューマノイドの開発の加速： 開発をこの「現場環境」に置くことで、産業特化型ヒューマノイドを実際の現場に実装できるソリューションとして提供。- データドリブンな品質向上： テストフィールドにより、エッジデータを継続的に収集・解析。

LexxPlussは、「産業にあたらしい働く力を」をミッションに掲げ、AIとロボティクス技術を組み合わせ、「持つ・運ぶ・作業する」を1台で自動化する「LexxMoMa」や自動搬送ロボット「Lexx500」、ロボット統合制御システム「LexxFleet」などを展開するフィジカルAIのスタートアップです。

代表者：代表取締役CEO 阿蘓 将也

URL：https://lexxpluss.com/jp/

X：https://x.com/LexxPluss

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/lexxpluss/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61577495098051

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

株式会社LexxPluss 広報担当

Email：pr@lexxpluss.com