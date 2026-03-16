ファーネル、エマソンの新しい低コストNI PXIシステムを追加し、自動テスト製品ラインを拡張

ファーネルジャパン合同会社

Farnellはエマソンの新しいNI PXIハードウェア製品群の取り扱い開始を発表しました。このハードウェアは、高性能自動テストのコスト障壁を下げるよう設計された製品です。

今回のラインアップの拡張により、エンジニアはNIテクノロジーの特徴である高精度、同期性能、堅牢なソフトウェア統合をそのまま活用しながら、手頃な価格で業界標準のPXIプラットフォームを導入することができます。

エマソンのNI PXI製品マーケティング部門ディレクター、ブランドン・トリース（Brandon Treece）氏は次のように述べています。「Farnellとのパートナーシップは、拡張性に優れた高性能テストソリューションを世界中のエンジニアリングチームに提供するという、エマソンのミッションにおける重要な柱です。手頃な価格の新しいNI PXIハードウェアの発売により、柔軟性とコスト効率に優れた自動テストシステムの構築がこれまで以上に容易になり、ソフトウェア駆動の柔軟性、計測精度、システムの拡張性を実現してイノベーションを推進できます。」

今回発表された新しいハードウェア製品群は、LabVIEW、InstrumentStudio、TestStandとの使用に最適化されており、以下の製品が含まれます。

- NI PXIe-5108オシロスコープ：100 MHzの帯域幅と14ビットの分解能を備えた4チャネルおよび8チャネルのオプションがあり、高密度計測が可能です。- NI PXIe-1081ハイブリッドシャーシ：チャネル数の多い低スループットの用途に最適化された、コスト効率の高い8スロットシャーシ。- NI PXIe-8842/8862コントローラ： Windows 11およびNI Linux Real-Timeをサポートするシンプルな組み込みコントローラで、柔軟なシステム統合を実現します。- NI PXIe-6381/6383 DAQモジュール：初の18ビットPXI Express多機能I/Oデバイスで、正確な低ノイズ電圧計測が可能です。

Farnellのサプライヤーマネジメント担当副社長、アンソニー・コレットは次のように述べています。「これらの新しいNI PXIモジュールは、機能と価格のトレードオフを取り払うものです。導入コストを引き下げることで、業界で最も信頼されている同期ツールとソフトウェアツールを、より多くのエンジニアが自動テストシステムに導入できるよう支援しています。」

新しいNI PXIハードウェア製品群は、EMEA地域と日本はFarnell(https://uk.farnell.com/sc/ni-emerson/pxi-npi?ICID=I-HP-LB-NI-QUARTERLY-PXI_NPI-JAN26-WF4386910)、北米地域はNewark(https://www.newark.com/sc/ni-emerson/pxi-npi?ICID=I-HP-LB-NI-QUARTERLY-PXI_NPI-JAN26-WF4386910)、APAC地域はelement14(https://in.element14.com/sc/ni-emerson/pxi-npi?ICID=I-HP-LB-NI-QUARTERLY-PXI_NPI-JAN26-WF4386910)からご注文いただけます。

製品ページを見る :https://jp.farnell.com/sc/ni-emerson/pxi-npi?CMP=PR-BLOG-POST-JP-20260316NI PXI: 手ごろな価格でパワフルな自動テストソリューション

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杉本 奈緒子

ファーネルジャパン マーケティング

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