【アジア健康長寿イノベーション賞受賞】国立大学医学部と共同開発の認知機能検査アプリ「PiCA(R)」を正式リリース

ビューティーライフ株式会社

ビューティーライフ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中西 浩史）は、徳島大学医学部先端機能研究開発分野（森垣龍馬 特任教授）との共同開発 により、PCやタブレットで手軽に高度な認知機能検査を実施できるウェブサービス「PiCA(R)（Personal instant Cognitive Assessment）」を正式リリースいたしました 。

本サービスに関連する取り組みは、2024年に「アジア健康長寿イノベーション賞（自立支援部門）」を受賞しており 、科学的根拠に基づいた信頼性の高いケアの提供を支援します。

【PiCA 公式サイト】 https://pica-info.exapo.jp(https://pica-info.exapo.jp)

■ 背景：専門知識不要で「科学的介護」のエビデンスを構築

現在の介護現場では、スタッフの負担増と専門性の維持が課題となっています。「PiCA(R)」は、医療現場での標準検査（長谷川式・MoCA-J・MMSE）をベースに構築されており 、専門知識がない職員でも約10分の操作で高度な評価を可能にします 。これにより、現場の業務負担を大幅に削減しながら、客観的なデータに基づいたケアプランの策定をサポートします 。

■ 「PiCA(R)」の主な特徴と導入メリット

- 6つの領域を多角的に測定・見える化注意機能、実行機能、学習と記憶、言語機能、知覚・運動、社会的認知機能の6項目を測定 。結果は分かりやすいスコアとグラフで表示され 、過去の結果との比較も容易です 。- 結果に連動した「認知機能強化」の提案定期的な検査結果に基づき、個々の課題に合わせた運動・体操を提案します 。これにより、利用者様の認知機能の維持・強化が期待でき 、施設のケアの質を向上させます 。- リーズナブルな価格と導入の容易さ初期費用を抑え、月額4,980円から利用可能なプランをご用意 。専用機器は不要で、既存のPCやタブレットですぐに始められます 。- 専門知識不要。業務負担を大幅に削減シンプルな操作で、専門知識のない職員でも約10分で検査を完了できます 。既存のPCやタブレットですぐに始められるため、ICT導入のコストと手間を最小限に抑えます 。

■ 実績と信頼性

共同開発： 徳島大学医学部先端機能研究開発分野との連携による高い専門性 。

受賞歴： 2024年 アジア健康長寿イノベーション賞 受賞 。(「エクサポ体操サービス」および、パーキンソン病患者向け体操動画サービス「リカバ」にて受賞）

■ 1週間の無料体験キャンペーン実施中

より多くの施設様にその効果を体感いただくため、1週間の無料体験プランをご提供しております 。

全ての機能を実際にお試しいただくことが可能です 。

【本件に関するお問い合わせ先】

ビューティーライフ株式会社

E-mail：info@beautylifecorp.jp

URL：https://pica-info.exapo.jp

営業時間：平日9:00～18:00