旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、国内最大級のスマホアプリ専門メディア「アプリブ」にて海外旅行の品揃えNo.1を獲得

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、スマホアプリ情報メディア「アプリブ」を運営するナイル株式会社の調査において、主要旅行予約サイトの海外旅行取り扱いパッケージ数を比較した結果、海外旅行の品揃えNo.1を獲得したことをお知らせいたします。

本調査では、観光庁が公表する「主要旅行業者の旅行取扱状況」に基づく海外旅行取扱額上位の旅行会社および旅行予約サービスを対象に、日本発着の海外パッケージツアー数を比較しました。公式サイトの公開情報に基づき集計をした結果、NEWTが海外パッケージツアーの取り扱い数で第1位となりました。

■ 海外パッケージツアー数15万以上。海外旅行の品揃えNo.1獲得の背景

今回の調査でNEWTが海外旅行の品揃えNo.1を獲得した背景には、旅行者の多様なニーズに応えるためのラインナップ拡充と、スマートフォンを中心とした旅行体験の提供があります。

海外旅行では、出発地や日程、航空会社、宿泊施設の組み合わせによって旅行内容が大きく変わるため、選択肢の多さは多様な旅行者の希望に応えるうえで重要な要素となります。幅広い選択肢を提供することで、旅行者それぞれの条件や旅行スタイルに合ったツアーを見つけやすくなります。NEWTでは、人気のアジア方面をはじめ、ヨーロッパやアメリカなど幅広い地域のパッケージツアーを取り扱っており、現在は110エリア・15万件以上の海外パッケージツアーを提供しています。

また、スマートフォンに最適化された検索機能や絞り込み機能により、多くの旅行プランの中から希望条件に合った旅行を探しやすい設計を実現しています。さらに、特別セールやエリートプログラム(*1)などによる価格面でのメリットや、チャットによるサポート体制なども含め、旅行の計画から出発までをスムーズに進められる環境づくりを進めてきました。

こうした取り組みにより、旅行者が自分に合った旅行を見つけやすいサービスとして支持を集め、今回の調査結果につながりました。



*1 旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、会員向け「NEWTエリートプログラム」を開始（https://www.reiwatravel.co.jp/news/251119(https://www.reiwatravel.co.jp/news/251119)）





■ 海外旅行の選択肢を広げるNEWTの特長

NEWTが提供するサービスの特長をご紹介します。

1. 豊富なツアーラインナップ

NEWTでは、韓国・台湾・タイ・ベトナムなど人気のアジア方面をはじめ、ヨーロッパやアメリカなど、110エリア・15万件以上の海外パッケージツアーを取り扱っています。同じ都市でも航空会社やホテル、日程の組み合わせによって多様なプランを用意しており、旅行者の希望に合わせた最適な旅行を見つけやすい点が特長です。

2. 条件に合わせて探しやすい検索機能

目的地や日程、価格帯、航空会社、ホテルグレードなど、さまざまな条件での絞り込み検索に対応しています。多数の旅行プランの中から、自分の希望に合ったプランを効率的に比較・検討することができます。

3. おトクに旅行できる価格設計

期間限定セールやクーポンなどを通じて、旅行費用を抑えやすい価格設定を提供しています。また、旅行予約に応じてポイントが貯まる会員プログラム「NEWTエリートプログラム」により、継続利用することでさらにおトクに旅行を楽しむことができます。

4. 安心のサポート体制

旅行に関する質問はアプリ内のチャットサポートから問い合わせが可能です。旅行中も24時間365日、日本語でサポートを受けられる体制を整えており、初めての海外旅行でも安心して利用できます。

5. スマホひとつで完結する旅行体験

ツアー検索、予約、旅程管理までをアプリで完結できる点も大きな特長です。同行者との旅程共有や出発前の準備をサポートする機能など、旅行の計画から出発までをスムーズに進められる環境を提供しています。



■ 今後の展望

NEWTは、今後も旅行商品のラインナップ拡充とサービス機能の向上を通じて、旅行者が自分に合った旅行をより簡単に見つけられる環境づくりを推進してまいります。スマートフォンを中心とした新しい旅行体験の提供を通じて、より多くの人が気軽に旅行を楽しめるサービスを目指してまいります。

■ 調査概要

調査名称：海外旅行取り扱いパッケージ数No.1調査

調査期間：2026年1月13日～2026年1月20日

調査主体：アプリブ（ナイル株式会社）

選定条件：観光庁発表 「2024年度 主要旅行業者の旅行取扱状況（年度総計）」 における「海外旅行」取扱額上位 4社および当該各社が運営する旅行予約サイトと『NEWT』の計７サイトを比較対象として選定

対象旅行業者：株式会社エイチ・アイ・エス／KNT-CTホールディングス株式会社／株式会社JTB／株式会社阪急交通社／株式会社令和トラベル

調査手法：対象各社が運営する公式サイト上の公開データをもとに、上記条件に基づき集計された有効パッケージの合計数が多い順に順位付け

集計方法：同一の「目的地・宿泊施設・フライト・旅行日数・座席クラス」で構成されるパッケージを「1本」としてカウント。なお、同一パッケージにおける出発日の違いによる重複カウントは含みません。

※対象プランは日本発着の往復航空券と宿泊がセットになった個人向け海外パッケージツアー（大人2名1室設定あり、添乗員同行・現地係員同行・付帯サービス付きプランを含む）とし、ダイナミックパッケージや単体販売、オフライン限定販売、クルーズは除外しています。

本調査結果詳細はこちら：https://app-liv.jp/articles/155712/







◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

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