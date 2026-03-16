SDS・リスクアセスメント管理を進める123社のリアルな声を集約。実態調査レポートを公開

株式会社Dynagon

株式会社Dynagon（本社：東京都品川区 / 代表：坂本晋悟）は、2026年3月に実施したウェビナー参加者を対象としたアンケート調査（有効回答数：123社）の結果をまとめた調査レポート「SDS・リスクアセスメント管理の実態と課題」を2026年3月16日より無料公開いたします。

レポート発行の背景

SDS・リスクアセスメント管理（化学物質管理）の担当者は、多くの場合、「自社の管理体制は適切なのか」「他社はどうやっているのか」を知る機会がなかなかありません。限られた情報を頼りに、試行錯誤を続けているのが実情です。

本レポートは、そうした担当者の方々に「業界の現在地」をお伝えすることを目的に作成しました。業種・企業規模・管理SDS件数といった属性ごとに課題の傾向を整理しており、自社の状況と照らし合わせながら読んでいただける内容になっています。

少しでも多くの方にご覧いただきたいため、会社情報や連絡先を入力する必要なく、閲覧できる仕様にしています。ぜひお気軽にご覧ください。

レポートを見る :https://product.plainer.co.jp/c/smartsds/650bea50-e2ca-4127-b62f-c8de99ed6709

こんな方にオススメです

- SDS・リスクアセスメント管理を担当しており、現状の運用に課題を感じている方- 他社がどのような管理体制・ツールを使っているか把握したい方- 社内でのデジタルツール導入検討にあたり、客観的なデータを探している方

レポート概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155054/table/9_1_6109a8f23cbe152bdc4535ae487dca18.jpg?v=202603161151 ]

レポートを見る :https://product.plainer.co.jp/c/smartsds/650bea50-e2ca-4127-b62f-c8de99ed6709

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155054/table/9_2_b77398962c203a85cac2a9a82223101d.jpg?v=202603161151 ]

【本件に関するお問い合わせ】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/155054/table/9_3_a8d435c55e875f65a24c2641d2aaef2f.jpg?v=202603161151 ]