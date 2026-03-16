トップマーケターが集約するカンファレンス「ダイレクトアジェンダ」にGROWTH VERSEが参加

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博、以下GROWTH VERSE）は、2026年3月17日～19日に熊本で開催されるダイレクトアジェンダ2026に参加することをお知らせいたします。

また、会期1日目である3月17日（火）には、株式会社再春館製薬所の古江氏とともに、GROWTH VERSEの執行役員CSO井上とGrowth AI Partners Director葉山が「AIが再現する『体温のある接客』再春館製薬所 × GROWTH VERSEの挑戦」と題して登壇いたします。同日夜に開催される「ナイトアジェンダ」でも幹事を務めます。

ダイレクトアジェンダ2026について

ダイレクトアジェンダは、直販・通販事業に携わるトップマーケッターが250名集結し、３日間にかけて開催するカンファレンスです。

ダイレクトマーケティング力を高め、今後の海外進出も視野に入れた施策を立てられるようにするため、国内外のダイレクトマーケターを招いて実施します。

名称：ダイレクトアジェンダ2026

日時：2026年3月17日(火) ～19日(木)（2泊3日）

会場：ホテル日航熊本

主催：株式会社ナノベーション

https://directagenda.jp/

AIMSTARについて

「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するマーケティング AI Agentです。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。

製品URL：https://aimstar.net

◆主な導入実績◆ （社名50音順、敬称略）

イトキン、ウィゴー、ヴェントゥーノ、エニグモ、オークローンマーケティング、クラブツーリズム、再春館製薬所、ジュピターショップチャンネル、ソフマップ、dinos、TBSグロウディア、ディーニーズ、東海東京証券、ベルーナ、三菱地所、ルミネ 等

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai