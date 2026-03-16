3月29日まで、Moodify初の「新生活キャンペーン」開催中

株式会社Moodify

次世代スマートカーテンを展開する株式会社Moodify（本社：東京都荒川区、代表取締役CEO：松坂 星鏡）は、3月14日から3月29日までの期間、公式オンラインストア（https://moodify.jp/）にて初の「新生活キャンペーン」を開催します。期間中、Moodifyの電動ハニカムシェードを1台以上購入したお客さまを対象に、リモコン・ハブ・ソーラーパネルをセットにしたスターターキット（7,000円相当）を無料プレゼントします。

新生活シーズンに見直される「窓まわり環境」

春は進学・就職・転勤などで引っ越しや住環境の見直しが増える時期です。それに伴ってカーテンやシェードなどの窓まわり設備を新しくする方が多くなります。

窓は住宅の中でも外気や日射の影響を受けやすい場所であり、室内の快適性に大きく関わります。特に近年は、日差しのコントロールや室内の温度環境を整えるアイテムとして、ハニカム構造のシェードへの関心が高まっています。

ハニカムシェードは内部に空気層を持つ構造のため、窓から伝わる外気の影響をやわらげ、保温・断熱の両面で室内環境を整える役割として注目されています。

※No.24FI-021793 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター 福井試験センター調べ

また、シェードのスッキリとした見た目が部屋の印象ををおしゃれにするなど、「丁寧な暮らし」を形づくるインテリアとしても検討されています。

Moodify電動ハニカムシェードについて

Moodifyの電動ハニカムシェードは、工事不要で誰でも簡単に取り付けられるため、マンションや戸建住宅、賃貸住宅などさまざまな窓に対応可能です。

また、リモコン操作や専用スマートフォンアプリでの遠隔操作・スケジュール設定による開閉に対応しており、日差しや生活シーンに合わせて窓まわりの環境を簡単に調整できます。

主な特徴は以下の通りです。

・工具不要・突っ張り式で1分設置

・1mm単位のサイズオーダー

・内蔵バッテリー式（フル充電で６か月間駆動）

・ソーラーパネル対応（別売り）

・専用スマートフォンアプリでの遠隔操作・スケジュール設定 ※Moodifyハブが必要（別売り）

・スマートスピーカー連携 ※Moodifyハブが必要（別売り）

「新生活キャンペーン」概要

新生活シーズンに合わせ、より多くの方に電動ハニカムシェードの快適性を体験してもらうため、期間限定のキャンペーンを実施します。

キャンペーン内容

電動ハニカムシェードを1台以上購入したお客さまに、スターターキット（7,000円相当）１つを無料プレゼント

スターターキット内容

●Moodifyリモコン 1つ

・1台で最大5台のシェードを操作可能

●Moodifyハブ 1つ

・1台で最大15台のシェードを専用スマートフォンアプリに接続可能

（アプリでの操作・遠隔操作・スケジュール設定・スマートスピーカー連携）

●Moodifyソーラーパネル 1つ

・1台のシェードへ給電・充電が可能

キャンペーン期間

2026年3月14日（土）～3月29日（日）

対象

Moodify公式オンラインストアの電動ハニカムシェード購入者

公式オンラインストア

https://moodify.jp/

Moodifyについて | ブランド情報

Moodifyは、「様々な時に寄り添う空間を創造する」を目指して設立された、日本発のライフスタイルブランドです。高機能かつ、おしゃれ、それでいて誰にでも手が届く「機能・デザイン・価格」のバランスにこだわるため、企画・設計・販売まで一貫して自社で手がけております。「電動ハニカムシェード」を皮切りに、みなさまの日常を少し心地よくする「空間づくり」を叶えてまいります。

会社概要

会社名：株式会社Moodify

設立日：2024年10月21日

資本金：1,000万円

代表者：松坂 星鏡

所在地：〒116-0013 東京都荒川区西日暮里６丁目３４－３

HP：https://moodify.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/moodify_japan/

LINE：https://lin.ee/u3kvgQl