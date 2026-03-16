世界初、Auracast(TM)対応コンパクトBluetoothスピーカー「Cear pave」100台で空間立体音響イベント『百音』に挑む、Cear×繋々が福岡PEAKY’Sで開催

シーイヤー株式会社

音響技術企業 Cear（シーイヤー） と、福岡の屋台文化を発信するコミュニティ 繋々（TSUNATSUNA） は、Auracast(TM)対応Bluetoothスピーカーを100台使用した空間立体音響イベント 『百音（ひゃくおん）』 を、2026年3月28日（土）に福岡・PEAKY’Sにて開催いたします。

本イベントでは、Cearが開発したBluetoothポータブルスピーカー 「Cear pave」 を100台使用。

Auracast(TM)による同期配信と、Cear独自のスピーカー連携技術 CearLINK、そして空間立体音響技術 Cear Field を組み合わせることで、前後左右の定位にとどまらない 「空間で体感する音」 の立体音響空間を構築します。

DJパフォーマンスとダンスが融合し、来場者は音が空間を移動し、包み込み、身体の周囲で立体的に展開する 没入型の音響体験 を体感できます。

クラブでもライブでもない、

“音の中に入る”新しい音楽体験 を提示するイベントです。

技術コンセプト

Cear Field × CearLINK ― 空間音響の新しい選択肢

本イベントの音響システムには、Cearが開発した独自の空間立体音響技術 「Cear Field」 が使用されています。

Cear Fieldは、通常のステレオ音源のみを使用しながら空間的な音場を生成する立体音響技術であり、特別なマルチチャンネル音源を必要とせず、音を空間内に展開することができます。

さらに本イベントでは、このCear Fieldを複数台のスピーカーで統合制御する技術 「CearLINK」 を使用します。

CearLINKは、最新のBluetoothオーディオ規格 Auracast(TM)※1 を使用した複数台接続です。

複数のCear paveを接続することで、各スピーカーがそれぞれの役割を担いながら音を再生し、空間立体音響を構成します。

CearLINKで接続されたスピーカーは、それぞれ異なる役割を持つステレオ信号を再生します。

単に同じステレオ音源を複数のスピーカーで再生するのではなく、複数のスピーカーが一体となって空間を形づくるように音を再生することで、音が移動し、広がり、包み込むような立体的な音響体験を生み出します。

なぜ100台なのか

今回のイベントでは、単体で空間立体音響再生が可能なCear paveを100台使用します。

複数のスピーカーを空間内のポイントに配置し、それぞれがそのポイントに必要な音を再生することで、空間全体で音場を構成することができます。



さらにスピーカーの数を増やすことで音場の密度が高まり、空間の音の解像度が向上します。

このアプローチにより、音が空間内を移動し、広がり、包み込むような立体的な音響表現が可能になります。

一般的なポータブルスピーカーは単体で音を再生することを前提としていますが、Cear paveは複数台で空間を構成することで、ポータブルスピーカーでは実現が難しかった音響体験を可能にしています。

このシステムは、これまでさまざまなイベントや導入施設において検証を重ねながら発展してきたものであり、今回の『百音』ではその成果を100台規模の空間立体音響イベントとして体験することができます。

イベントコンセプト

『百音』

世界初。

未体験の立体音響空間が出現。

100台のCear paveスピーカーが作り出す、

前後左右だけではない

「空間で体感する音」

音が動く。

音に包まれる。

音の中で踊る。

DJとダンスが融合する、

これまでにない空間立体音響パフォーマンス。

クラブでもライブでもない、

“音の中に入る”新しい体験。

この日、この場所でしか味わえない

未体験のサウンドジャーニーへ。

Cearについて



Cear（シーイヤー） は、音響信号処理のプロフェッショナル企業です。

独自の信号処理技術を活用し、スピーカーやマイク、音響システムの開発を行っています。

今回のイベントでは、Auracast(TM)※1対応Bluetoothポータブルスピーカー「Cear pave」、ステレオ音源を空間立体音響に最適化する特許技術「Cear Field」、そして複数台のスピーカーを接続する「CearLINK」を組み合わせ、新しい音響体験の可能性を提示します。

手前：Cear core ~シーイヤーコア~（Auracast (TM)トランスミッター）奥：Cear pave~シーイヤーパヴェ~（Bluetoothスピーカー）

製品公式サイト

https://cear.tokyo/



カンパニーサイト

https://cear.co.jp/

Instagram

@cearpave_official(https://www.instagram.com/cearpave_official/)

繋々（TSUNATSUNA）について

繋々（TSUNATSUNA） は、福岡の屋台文化を中心に、人と人、音楽、カルチャーをつなぐコミュニティ／プロジェクトです。

福岡の屋台を拠点にした交流の場づくりやイベント企画を行い、地域文化と新しいカルチャーを結びつける活動を行っています。

本イベント『百音』では、Cearの音響技術とTSUNATSUNAのコミュニティ・カルチャーイベントプロデュースを融合し、音楽と空間体験が一体となる新しいイベントを企画しています。



Cearでは「繋々」と系列店の「にのつぎ」の音響をサポートしております。

繋々

住所：〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町1番地

アクセス：地下鉄空港線（1号線） 中洲川端駅 2番出口 徒歩3分

営業時間：18:00～1:00

定休日：不定休

インスタグラム：@hakatayatai_tsunatsuna(https://www.instagram.com/hakatayatai_tsunatsuna/)

にのつぎ

住所：810-0004 福岡市中央区渡辺通４丁目１番 ＢiVi福岡前

アクセス：西鉄天神大牟田線 西鉄福岡（天神）駅 南口 徒歩5分

営業時間：18：30～0：00

定休日：不定休

インスタグラム：@ninotsugi_fuk(https://www.instagram.com/ninotsugi_fuk/)

公式リスニングポイント

「繋々」「にのつぎ」は実際に「Cear pave（シーイヤーパヴェ）」の音を体験できるシーイヤーパヴェ公式リスニングポイントとなっています。

開催概要

イベント名：百音

開催日：2026年3月28日（土）

時間：OPEN 21:00

会場：PEAKY’S

住所：福岡県福岡市中央区大名2-1-20 アーク20 2F

インスタグラム：@peakys_official

主催：Cear × TSUNATSUNA

フライヤーデザイン：@ogt_nsk(https://www.instagram.com/ogt_nsk/)

音響技術を紹介カンファレンス開催

なお、Cearでは音響技術を紹介するイベント 「Cear Technology Conference 2026」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000051260.html) の開催も予定しています。詳細は以下のリンクよりご覧ください。

立体音響の新しい選択肢を提示シーイヤー、戦略発表イベント「Cear Technology Conference 2026（CTC 2026）」を開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000051260.html)

本件に関するお問い合わせ

シーイヤー株式会社（Cear Inc.）

広報担当

戸井田

Email

toida@cear.co.jp



※1 Auracast(TM)はBluetooth SIGが策定した次世代Bluetoothオーディオ機能であり、1対多の音声配信を可能にする技術です。

Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。Auracast(TM)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。シーイヤー株式会社(Cear, Inc.)は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。