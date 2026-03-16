「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に6年連続認定

兼松エレクトロニクス株式会社

兼松エレクトロニクス株式会社（本社：東京都中央区、社長：渡辺 亮、以下KEL）は、日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。健康経営優良法人としては6年連続の認定となります。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

KELは人的資本経営の一環として2018年から健康経営を推進しており、社員の健康保持・増進に積極的に取り組んでまいりました。2024年4月よりスタートした中期経営計画では、重点施策に「ウェルビーイングの向上や持続的成長に資する人的資本投資を中心とした人的資本経営の推進」を掲げ、健康経営を推進しております。

KELは、今後も社員一人ひとりのウェルビーイングの実現に向け、健康経営の取り組みをより一層加速してまいります。

KELの健康経営に関する取り組み：https://www.kel.co.jp/company/sustainability/health.html

【 兼松エレクトロニクス株式会社の概要 】

（１）商号：兼松エレクトロニクス株式会社（英文表記：Kanematsu Electronics Ltd.）

（２）事業内容：IT（情報通信技術）を基盤に企業の情報システムに関する設計・構築、運用サービスおよびシステムコンサルティングとITシステム製品およびソフトウェアの販売、賃貸・リース、保守および開発・製造、労働者派遣事業

（３）本店所在地：〒104-8338 東京都中央区京橋2-13-10 京橋MIDビル

（４）代表者：代表取締役社長 渡辺 亮

（５）資本金：9,031,257千円

（６）設立：1968年7月23日

（７）URL：https://www.kel.co.jp