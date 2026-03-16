山口県、三重県にテスラストアをオープン

Tesla Japan合同会社

テスラは、山口県、三重県にそれぞれ初となるテスラストアを順次オープンいたします。テスラの革新的な自動車を、より多くの地域の皆さまに直接ご体感いただけるよう、全国のストアネットワークを強化しています。

驚異的な加速力、長い航続距離のほか、先進運転支援技術や、無線アップデートによる進化する車として、EVシフトをリードしています。新しいテスラストアでは、Model 3、Model Yをはじめとするテスラの最新EVを展示して、電気自動車の仕組みや補助金制度などをわかりやすくご説明いたします。また、地元ならではの絶景ルートで、テスラの爽快なドライブを体感することも可能です。

これらの店舗を含めると、2026年4月1日時点で全国32店舗となり、先進的な電気自動車を身近に体験できる環境がさらに広がります。

試乗のご予約はWeb サイト(www.tesla.com/ja_jp/drive(https://www.tesla.com/ja_jp/drive)) にて本日より受付開始となります。

テスラのある生活によって、皆様が日常の移動をより快適にアップグレードでき、テスラのミッションである『持続可能な豊かさ』を体現できることを目指します。

テスラ下関（3月28日（土）オープン）

テスラ下関 ※イメージ

営業時間：10:00 - 19:30

住 所：山口県下関市竹崎町4-4-7 シーモール 1F

試乗予約：www.tesla.com/ja_jp/drive(https://www.tesla.com/ja_jp/drive) www.tesla.com/ja_jp/event/shimonoseki(https://www.tesla.com/ja_jp/event/shimonoseki)

店舗面積：25.5坪

テスラ三重（4月1日（水）オープン）

テスラ岐阜 ※イメージ

営業時間：11:00 - 21:00

住 所：三重県津市高茶屋小森町145 イオンモール津南 1F

試乗予約：www.tesla.com/ja_jp/drive(https://www.tesla.com/ja_jp/drive) www.tesla.com/ja_jp/event/mie(https://www.tesla.com/ja_jp/event/mie)

店舗面積：32.52坪

プレミアムセダンを再定義する ミッドサイズセダン テスラ Model 3

Model 3は、その洗練されたデザインと革新的なテクノロジーで、世界の電気自動車市場を牽引してきました。高性能でありながら効率的なパワートレイン、広々とした室内空間、そしてテスラ独自の先進安全機能が融合し、日常使いから長距離移動まで、あらゆるシーンで最高のドライビングを提供します。

国内EV普通車セグメント No.1* 圧倒的な広さとパフォーマンスを両立する 新しいSUV Model Y

Model Yは、その革新的なテクノロジー、驚異的なパフォーマンス、そして多用途性により、世界中のドライバーから絶大な支持を集めており、2023年は世界中で100万台を超える販売台数を達成し、多くの地域でベストセラーモデルとしての地位を確立しました。これは、世界中のドライバーが求めるニーズに応えるテスラの技術力を証明するものです。

*日本新車販売台数 2026年（普通自動車セグメント）自社調べ

全国のテスラストア（32店舗）・期間限定ストア（2拠点）へ

価格および仕様

左：Model 3 右：Model Y[表1: https://prtimes.jp/data/corp/38481/table/60_1_298c1236b0896a657ee3e96c399874a5.jpg?v=202603161151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/38481/table/60_2_c99db340759ce3397f80151679ba0e77.jpg?v=202603161151 ]