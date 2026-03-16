QTnet お客さまセンタ―がお客さまサポートのクオリティ格付けで2026 年も最高評価「三つ星」を獲得！

株式会社QTnet

株式会社QTnet（本店:福岡市、代表取締役社長: 小倉 良夫）のお客さまセンターは、お客さまサポートのクオリティを顧客視点で評価する「HDI格付けベンチマーク」＊1において、2026年も最高評価の「三つ星」を獲得しました。

■ お客さま満足度向上に向けた取り組み（QTnetお客さまセンター）

┗ https://www.bbiq.jp/hikari/internet/customer/

HDI-Japanの評価

- 顧客の言葉への反応が丁寧で礼儀正しく誠実なサポート姿勢が一貫している。- 話すテンポやスピードが適切で聞き取りやすく、顧客の理解度や応答速度に合わせる配慮があり、相手の意向を尊重しながら対応している。- 状況をよく把握して依頼や説明へ進むので一体感がある。早い段階で復唱や言い換えにより整理し、順を追って分かりやすい回答をしている。

なお、HDI-Japanのリリースはホームページ をご覧ください。

┗https://www.hdi-japan.com/hdi/research-publication/press_release_260316.asp

＊1 HDI格付けベンチマーク「クオリティ格付け(センター評価)」は、世界初の国際認定資格制度を築きあげたITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体HDIの日本拠点 HDI-Japanがサポートサービスを評価する制度です。HDI国際認定資格を有する審査員が、顧客視点で企業の問合せサポートにおけるお客さま対応をクオリティ評価の観点（「サービス体制」「コミュニケーション」「対応スキル」「プロセス/対応処理手順」「困難な対応」の５つの視点）から調査し、最高評価の三つ星から星なしの４段階で格付けしています。