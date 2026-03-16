iPhone 17e対応アクセサリー発売　L&Lライブリーライフが強化ガラスフィルムとスマホケースを展開

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）はAppleの最新機種「iPhone 17e」に対応したスマホケースと保護フィルムを、2026年3月11日（水）より発売開始いたします。新作と人気商品を取り揃え、ユーザーの皆様に最適な選択肢を提供します。

三種類選べる

新しいiPhone 17eをより快適に、そして安全に使用するために液晶保護用ガラスフィルムを豊富にご用意しております。デザイン性と機能性を兼ね備えた商品で、ユーザーのライフスタイルに寄り添います。

透明タイプブルーマークカットタイプ覗き見防止タイプ（180°覗き見防止）

リアタイプは約 99％の高透過率を実現し、画面本来の鮮明さをそのままにクリアな視認性を楽しめます。ブルーライトカットタイプは有害なブルーライトを効果的に遮断し、長時間のスマホ使用による目の疲れを軽減してくれます。覗き見防止タイプは斜めからの画面覗き見を防ぎ、公共の場でもプライバシーをしっかり守り、安心して使用することができます。

嬉しいポイントが満載

傷つきにくい10H表面硬度

耐キズ試験済み

LivelyLife シリーズのガラスフィルムはフルモデルチェンジを実施し、表面硬度は業界トップクラスの10Hに到達しました。一般的な強化ガラスフィルムと比べ、硬度は約5倍に向上。

カバンの中で鍵などと一緒に収納しても画面に傷がつきにくく、端末をしっかりと保護いたします。

曲げても割れない、優れた柔軟性

耐屈曲試験済み

本製品は日本製ガラスを採用し、硬度としなやかさを両立させています。

強化ガラスフィルムを360度に湾曲させても、通常の強化ガラスのように割れることがなく、外部からの衝撃を大幅に緩和することができます。

指紋が付かず、操作がさらさら快適

撥水試験済み

スマホ使用時に手の汗や皮脂によるベタつきや指紋が付きにくく、仮に付いても布でさっと拭くだけで簡単に落とせ、いつもクリアな画面を保てます。

ゲームプレイやスクロール操作時も引っ掛かりがなくサラサラとした滑り心地で、タッチ感がスムーズになり、日々の使い心地を大幅に向上させてくれます。

商品一覧

楽天年間ランキング受賞品

LivelyLifeを代表する看板商品が、10年の技術の結晶。

革新を重ね、楽天ユーザーからも数多くの高い評価を獲得しています。

商品詳細はこちらへ：

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g301310/(https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g301310/)

ライブリーライフ株式会社について

貼りやすい「ズレのないフィルム(https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g301310-01/)」反射防止の「アンチグレアフィルム(https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g302375/)」塵を除去できる「楽貼りフィルム(https://item.rakuten.co.jp/livelylife/g301309-01/)」

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は2015年に設立されたライフスタイルテクノロジー企業です。スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電などの企画・販売を行い、日本市場向けにコストパフォーマンスの高いデジタル製品を提供しています。楽天市場、Amazon、Yahooショッピングなど主要ECモールを中心に事業を展開し、日本をはじめ欧米・東南アジアなど海外市場にも販売を拡大しています。2025年3月現在、累計1000万人以上のお客様にご利用いただいています。

【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：志田英知（代表取締役社長）

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/ (https://livelylife.jp/)