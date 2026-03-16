【3/25開催：スマレジュ×ポーターズ 共催セミナー】「AI導入したけど成果が出ない」を打破！人材紹介・派遣業務を最速自動化

株式会社Plus Career

AI、ビッグデータ、クラウドなどの先端技術を用いて、人事業務の効率化や質的向上を図るソリューションを提供行う株式会社スマレジュ（本社：東京都港区）は、人材ビジネス向けクラウドシステムを提供するPORTERS株式会社と共同で、人材業界の経営者・事業責任者に向けた無料オンラインセミナーを開催いたします。

セミナー概要

近年、人材業界における多くの業務で生成AIの活用に注目が集まっています。しかし、「適切なプロンプトを書くのが難しい」「紹介業務における具体的な活用イメージができていない」「セキュリティに対する懸念が拭いきれない」などの課題から、いまだに活用しきれていない方が多いです。

では、人材紹介事業においてAIを活用し、生産性を向上させていくには具体的にどうしたら良いのでしょうか？



本セミナーでは、多くの人材紹介事業においてAIの活用が進まない要因を明らかにした上で、活用に成功している企業の事例を基に「同事業における適切なAI活用推進の方法」を紹介。その上で、2025年9月に実現したAI SaaS『スマレジュ』とマッチングシステム『PORTERS』の連携により紹介業務が具体的にどのように変わるのか？ その業務変革の内容についても解説します。

こんな方におすすめ

・紹介事業の生産性を根本から引き上げ、コンサルタント一人あたりの決定数を最大化したい方

・会社としてAI活用を推進したいと考えているもの「セキュリティリスク」や「投資対効果（ROI）」に懸念があり踏み切れていない方

・チームにて生成AIを導入したものの、一部のメンバーしか使っておらず現場に定着していないと悩む方

・生成AI活用の重要性は理解しているものの、紹介業務での具体的な活用方法のイメージが湧いていないため、具体的な活用事例を知りたいと考える方

登壇者

株式会社スマレジュ 代表取締役CEO株式会社Plus Synergy 代表取締役CEO山岡寿成

新規事業開発・業務改革（BPR）・DX推進を軸に、大手企業の構造変革をリード。構想策定から業務設計、組織再編、実装まで一気通貫で担う実行型コンサルタント。株式会社Plus Synergyを設立し、戦略と現場を接続する変革支援を展開。人材業界特化AI SaaS「スマレジュ」を共同創業し、AIを前提に業務構造を再設計するモデルを体現している。

株式会社スマレジュ 代表取締役CPO株式会社パンハウス 取締役CBO土戸悠生

東大松尾研発AIベンチャー「パンハウス」にて、200社以上の生成AI研修・導入と自動化ソリューション事業を統括。並行して人材業界特化のAI SaaS「スマレジュ」を創業し、業界特有の不をAIで解消するプロダクト開発を牽引しています。AIを単なるツールではなく「プロダクトに溶け込ませる」専門家として、最新のLLM技術とUXを融合。ビジネスと技術を架橋し、「ユーザー価値ありき」の次世代AIプロダクトを体現します。

ポーターズ株式会社Consulting Unit Growth Gr. マネージャー兼田 洋平 氏

大手人材紹介会社にてRA・CA業務や支社立ち上げを経験後、SaaS企業でインサイドセールスチームの立ち上げに参画。現在はポーターズ株式会社で紹介・派遣両方の領域における営業チームのマネージャーとして、顧客企業がより多くの求職者と企業のマッチングを実現できるよう、PORTERSのオンボーディングや活用促進支援に取り組んでいる。

開催概要 ※ZOOMによるオンライン開催

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126995/table/4_1_79bc87515bf822343293be778c9c1847.jpg?v=202603161151 ]

お申込み

下記お申し込みフォームよりお申込みください。

お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260325?utm_source=partner&utm_medium=referral&utm_campaign=smaresu

株式会社スマレジュ

住所

本社：東京都港区南青山三丁目１番３６号青山丸竹ビル6F

日本橋オフィス：東京都中央区日本橋富沢町7番13号 R.core日本橋人形町ビル8階

事業内容

AI、ビッグデータ、クラウドなどの先端技術を用いて、

人事業務の効率化や質的向上を図るソリューションを提供