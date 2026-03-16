AIエージェントにMac miniはもう不要！セットアップなしでチーム運用できるAIエージェント基盤「Kachilu」クローズドβ公開

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Kachilu株式会社はAIエージェントのチーム運用を可能にするプラットフォーム「Kachilu（カチル）」のクローズドβ版を公開しました。

これまでAIエージェントを活用するためには、

- Mac miniなどの専用マシンの用意- サーバー構築- 環境設定- セキュリティ設計

など、多くの技術的な準備が必要でした。

Kachiluはこれらを不要にし、セットアップなし・サーバーなしでAIエージェントをチームで利用できるセキュアな環境を提供します。

現在はOpenAI Codexを利用したAIエージェント実行環境に対応しており、今後はOpenClawやClaude Codeなど複数のAIエージェント環境への対応を予定しています。

Kachiluの詳細およびクローズドβへの登録はこちら↓

https://www.kachilu.com/waitlist(https://www.kachilu.com/waitlist?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=beta)

AIエージェント導入の課題

生成AIやAIエージェントは急速に普及していますが、多くのケースで個人ツールとして利用されているのが現状です。

現在のAIエージェント環境では、個人のローカル環境や個別のセットアップで利用されることが多く、チームでの活用には多くの課題があります。

例えば、AIエージェントをチームで利用するには以下のような準備が必要になります。

- サーバー構築- セキュリティ設計- 実行環境管理

これらの準備には専門的な知識が必要となり、多くの企業ではAIエージェントをチームで活用することが難しい状況でした。

また、現在のAIエージェント利用では、個人が作成したスキルや自動化タスクをチームで共有する仕組みが整っていないケースも多く、AI活用のノウハウが組織内に蓄積されにくいという課題もあります。

さらに、誰がどのようにAIを利用しているのか、どのような処理やワークフローが実行されているのかといった状況をチームとして把握することも難しく、管理や監査の観点でも課題が残っています。

その結果、AIエージェントは「個人の実験ツール」に留まっているケースが多く見られます。

Kachiluとは

Kachiluは、AIエージェントをチームで運用するためのプラットフォームです。

従来必要だったサーバー構築や環境セットアップを不要にし、チームでAIエージェントをすぐに利用できる環境を提供します。スキル/タスクの管理共有、複数インスタンス管理、チームメンバーの監査ログによって、チームでのAIエージェント運用をより強固なものにします。

現在はOpenAI Codexに対応しており、今後はClaudeCodeやOpenClawなど複数のAIエージェント環境への対応を予定しています。

Kachiluの3つの特徴

■ セットアップなし・サーバーなし

もうMac miniは用意する必要はありません。AIエージェント利用のための環境構築も不要です。ブラウザからすぐに利用を開始できます。

■ チームでAIエージェント運用

スキルやタスクをチームで共有し、AIエージェントを組織として活用できます。

■ セキュアな環境

エンタープライズでの運用に耐えられる高度なセキュリティ設計になっています。

主な機能

チャットUI / ターミナルUI

KachiluではAIエージェント「Codex」をチャットUIおよびターミナルUIの両方から利用できます。

開発者向けにはCodexターミナルUIからの操作にも対応しており、CLIによるAIエージェント操作やコード開発、自動化スクリプトの実行など高度な開発用途にも対応しています。

非エンジニアはチャットUI、エンジニアはターミナルUIといった形でチーム全体でAIエージェントを活用できます。

インスタンス管理

チームで利用するAIエージェント実行環境（インスタンス）の起動状況を管理できます。

管理者は各インスタンスにアクセスし、作業状況の確認や操作を行うことが可能です。

スキル管理・共有

個人が作成したAIエージェントのスキルをチームで管理・共有できます。

作成されたスキルは一覧として可視化され、整理された状態で管理されます。

これによりAIスキル資産の整理やノウハウ共有、再利用可能なワークフロー構築が可能になります。

タスク管理・共有

定期実行（Cron）などで設定したタスクをチーム全体で管理・共有できます。

作成されたタスクは一覧として可視化され、整理された形で管理されます。

これにより、どのタスクが自動実行されているのか、どの業務がAIで自動化されているのかといったAI運用の状況を把握できます。

環境変数管理

APIキーなどの設定情報を安全に管理できます。

AIエージェント運用に必要な設定をチーム全体で安全に共有できます。

ログ（監査ログ）

Kachiluではチームメンバーの操作履歴をログとして記録できます。

例えば、

スキルの作成

タスク（定期実行）の作成

インスタンス操作

AIエージェントの実行

などの操作履歴が記録されます。

これによりAI活用状況の可視化やチームメンバーの利用状況の把握、セキュリティ監査などに活用できます。

ライブブラウザ

AIエージェントが実際にブラウザ操作を行っている様子をリアルタイムで確認できます。

実行状況の監視やデバッグ、作業内容の可視化が可能になります。

セキュリティ

KachiluではAIエージェントの安全な運用を実現するため、セキュリティ設計にも重点を置いています。エンタープライズ要件にも耐えられる仕様となっており、現在SOC2（Service Organization Control Type 2）を取得準備中です

主なセキュリティ機能

- JWT verification- Short-lived tokens- Secret broker- Workload identity federation- Zero-trust architecture- Secure secret management- Access control- Execution isolation- Audit logging

利用プラン

■ Free（無料）

AIエージェントを無料で試すことができるプラン。1つのエージェント実行環境と基本的な自動実行機能を利用できます。

■ Solo（＄19 / month）

個人ユーザー向けプラン。PCを閉じている状態でもAIエージェントを継続実行でき、より多くの自動実行時間を利用できます。

■ Team（＄129/ month）

チームでAIエージェントを運用するためのプラン。複数メンバーでの利用、スキル共有、タスク共有、権限管理などチーム運用に必要な機能を利用できます。

■ Business（＄349/ month）

より大規模なチーム向けのプラン。監査ログや優先サポートなど、運用管理に必要な機能が提供されます。

■ Enterprise（Ask）

大規模組織向けのカスタムプラン。SSO、専用インフラ、SLAなど企業向け機能に対応しています。

クローズドβについて

Kachiluでは現在、クローズドβユーザーを募集しています。

本β版は先着100チーム限定で公開されます。

β参加チームには以下の特典が提供されます。

・Kachiluへの早期アクセス

・プロダクト開発へのフィードバック機会

・Team Planの1ヶ月無料利用

クローズドβへの参加登録はこちら

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公式サイト

https://www.kachilu.com(https://www.kachilu.com?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=beta)

会社ホームページ

https://corp.kachilu.com/(https://corp.kachilu.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=beta)