Garmin、『Pokemon Sleep』とのコラボウォッチフェイスを公開

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社（以下、Garmin）は、ボディバッテリーエネルギーレベルに応じて1日を通して変化する『Pokemon Sleep』のウォッチフェイスを発表しました。本ウォッチフェイスは、「fēnix」「Forerunner」「Venu」「vivoactive」シリーズなど一部の対応ウォッチ※を対象に、2026年3月13日（金）より、Connect IQストアより無料でダウンロードいただけます。

※一部、非対応の機種があります。

■1日のエネルギーレベルを楽しくチェック

- 2種類のウォッチフェイスから選択可能・「Pokemon Sleep：カビゴンとなかまたち」：ワカクサ本島を舞台にフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、ピカチュウ、カビゴンが登場。・「Pokemon Sleep：キミにきめた！」：48種類のポケモンの中から、お気に入りの1匹を選ぶことができます。- 両ウォッチフェイスとも、ユーザーの「Body Battery」に応じて、ポケモンの表情やポーズが変化。「Body Battery」は、体のエネルギー残量を5～100の数値で示すGarmin独自の指標。睡眠で回復し、日中の活動やストレスで消耗します。睡眠でしっかり回復し元気いっぱいの姿から、疲れてきて眠そうな様子まで、1日のコンディションを視覚的に楽しめます。- Garmin Connectアプリで設定した就寝予定時刻の1時間半前になると、ウォッチフェイスのナイトモードが自動でオンになり、スムーズな就寝準備をサポートします。

『Pokemon Sleep』ウォッチフェイスは、Connect IQストアから無料でダウンロードすることが可能です。

また、睡眠計測機能を備えたGarminデバイスは『Pokemon Sleep』に対応しており、睡眠データをスマホ向けアプリ『Pokemon Sleep』と同期することができます。

※Garmin Connectアプリおよび『Pokemon Sleep』アプリをインストールした対応スマートフォンが必要です。また、対応モバイルプラットフォーム上でデータ共有を有効にする必要があります。

※『Pokemon Sleep』はエンターテインメント目的のアプリであり、いかなる病状や疾患の検出、診断、治療を目的としたものではありません。

▼『Pokemon Sleep』コラボウォッチフェイスのダウンロードはこちら

- 「Pokemon Sleep：カビゴンとなかまたち」詳細を見る :https://apps.garmin.com/ja-JP/apps/33e3fa77-82cf-4aa2-bba3-5eb99bca424e- 「Pokemon Sleep：キミにきめた！」詳細を見る :https://apps.garmin.com/ja-JP/apps/880e3034-3e6e-4521-88d4-a208f2406b66

▼『Pokemon Sleep』コラボのブランドビデオ

詳細を見る :https://www.instagram.com/reel/DVz9AlPDOS8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

■Connect IQストアについて

Connect IQストアは、対応するGarminデバイスをより自分らしくカスタマイズできるオールインワンプラットフォームです。数千種類におよぶアプリ、ウォッチフェイス、音楽ストリーミングサービスなどをダウンロード可能。Google PlayおよびApple App Storeからアクセスできます。

■Pokemon Sleepについて

『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』は、睡眠データを計測・記録・分析し、ポケモンたちの寝顔を集める睡眠ゲームアプリです。

プレイヤーはスマートフォン、スマートウォッチ、または「Pokemon GO Plus +」を使用して睡眠を記録します。起床後には睡眠計測の結果を確認でき、出現したポケモンの寝顔をリサーチすることができます。さらに、ポケモンの睡眠生態について研究しているネロリ博士と協力しながら、それらを「寝顔図鑑」に記録していきます。

たくさん眠ってカビゴンを大きく育てることで、より多くのポケモンと出会い、さまざまな寝顔を発見することができます。

【ガーミンジャパン株式会社について】

Garminはアメリカ合衆国で創業されたGPS機器のパイオニアです。2020年秋、ヘルスプロモーション、ソリューション事業、研究などのニーズに合わせ、独自のソリューションをサポートするグローバルプロジェクト「Garmin Health」を日本でもスタートさせました。Garminならではの使いやすさと多彩な機能性を有するウェアラブルデバイスを活用し、スポーツ＆アクティビティシーンだけでなく日常生活における健康管理・健康増進、そして最先端の研究などをサポートします。

https://www.garmin.co.jp/

【株式会社ポケモンについて】

ポケモンのブランドマネジメントを目的として設立。現在では、原点となる「ゲーム」をはじめとして、「カードゲーム」「TVアニメや映画などの映像作品」「グッズ」「タイアッププロモーション」「イベント」「直営店舗であるポケモンセンター」などを展開し、それらすべてをプロデュースしております。

(C)Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Pokemon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

＜本情報に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

https://www.garmin.co.jp/

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL：049-267-9114 FAX：049-267-9124 E-mail：jp_Info@garmin.com