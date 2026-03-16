【シンクタンクフォト】期間限定「シンクタンクフォトがカメラマンを応援！スプリング割引キャンペーン！！」開催。最高峰のカメラバッグが最大20％OFFのお買い得。

銀一株式会社

長年にわたり、世界中のフォトグラファーに愛用されているカメラバッグやローリングケースを開発しているアメリカの thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）。

常に変化する世の中の潮流に対応しプレミアムな製品を提案し続け、その洗練された製品群は、あらゆるニーズを叶える多用途性と高い耐久性を備え、カメラバッグの水準を高めています。

2026年3月16日（月）～3月29日（日）に、同社の対象のカメラバッグが期間限定の特別価格で手に入る、「シンクタンクフォトがカメラマンを応援！スプリング割引キャンペーン！！」 を実施します。

期間中、対象のカメラバッグが最大20％OFFのお値引きとなります。

春の撮影シーズンを目前に控え、機材のメンテナンスや新調を検討されている方も多いのではないでしょうか。

数十万、数百万円という精密な機材を運ぶ「バッグ」の役割は、ただ収納できればいいというものではありません。

不意の衝撃、過酷な天候、そして長距離の移動……安価なバッグでの妥協や、クッションのへたった古いバッグを使い続けることは、大切な機材の故障や、決定的な瞬間の撮り逃しに直結しかねません。

シンクタンクフォトは、現場を知り尽くしたフォトグラファーが「機材を確実に保護し、円滑に撮影に集中すること」を目的に設計したブランドです。世界中のプロが、過酷な現場でこのブランドを信頼し続ける理由が、その堅牢な作りにあります。

この春、最高峰のカメラバッグをお得に手に入れて、万全の体制で撮影に出かけませんか？

◆キャンペーン期間

3月16日（月）～3月29日（日）23:59

◆キャンペーン対象製品

堅牢製に優れたローリングケースや、フォトグラファーのニーズを追求したバックパックやショルダーバッグなど、シンクタンクフォトが誇る最高峰のカメラバッグです。

キャンペーン対象製品一覧は、銀一株式会社のホームページをご確認ください。

対象商品一覧：銀一ホームページ :https://www.ginichi.co.jp/information/topics/49222#001

エアポートセキュリティV3.0ミラーレスムーバーバックパックスピードトップクロスボディ15

◆日本国内正規販売店

シンクタンクフォト製品は、オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

販売店詳細は、銀一株式会社のホームページをご覧ください。

銀一ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/support/shop/(https://www.ginichi.co.jp/support/shop/)

シンクタンクフォト製品の詳細や、その他ラインナップは、国内ブランドサイトをご覧ください。

国内ブランドサイト：https://thinktankphoto.jp/(https://thinktankphoto.jp/)

◆注意事項

- 本キャンペーン対象品の取り扱い、在庫情報などについては、各販売店へお問い合わせください。- 本キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がございます。- 製品の在庫状況は各販売店により異なりますので、万一品切れの場合はご容赦ください。◆ thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）

thinkTANKphoto （シンクタンクフォト）は2005年、Doug Murdoch （ダグ マードック）とMike Sturm （マイク スターム） の二人のデザイナー、それにDeanne Fitzmaurice （ディアン フィッツモーリス）とKurt Rogers （カート ロジャース）という二人のフォトグラファーのチームによって設立されました。

大手カメラケースメーカーで何年にも渡って製品デザインの経験を持つDougとMikeが練り上げた製品を、DeanneとKurtが厳しいフィールドテストに持ち出して改良点を指摘する、という過程で生み出される製品は、どれも野心的で、かつ洗練された 使い心地を誇ります。さらにバッグ全体の頑丈さと細部まで 行き届いた工夫により、撮影現場での頼れるパートナーとなり ます。

過酷な撮影環境にも耐えうる信頼の品質と機能性を併せ持つシンクタンクフォトの製品は、世界中のフォトグラファーから高い支持を得ています。

その伝統を継承しながらも常に変化する世の中の潮流に対応し、プレミアムな製品を提案し続けます。

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

※ 本リリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 本リリースに掲載の画像はイメージです。実物と色味が異なる場合がございます。

※ 掲載品についてご不明な点がございましたら、銀一株式会社までお問い合わせください。