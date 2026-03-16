freee、AIエージェントが従業員からの質問に自動応答する「freee AIヘルプデスク」を本日3月16日より提供開始

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、AIエージェントが従業員からの質問に自動応答する「freee AIヘルプデスク」を提供開始します。

■「freee AIヘルプデスク」誕生の背景

現在、多くの企業において社内情報は膨大にあり、複雑に分散しています。従業員が日々の業務の中で「必要な情報が見つからない」という課題に直面する時間は増加傾向にあり、自力での解決が困難なケースも少なくありません。一方、問い合わせを受ける従業員も、繰り返される「定型的な問い合わせ」が本来の専門業務を圧迫しており、特に、以下のような内容の重複が、組織全体のスピードを阻害する大きな課題となっています。

人事：「年末調整・源泉徴収票の書き方」「有給休暇の申請フロー」についての問い合わせ

経理：「経費精算のルール」「電子で届いた請求書の保管方法」についての問い合わせ

このような背景から、従業員の負荷軽減と自己解決を促すソリューションへの需要はますます高まっています。freeeはこのような課題を解決すべく、従業員の自己解決を最大化する「freee AIヘルプデスク」を提供開始しました。

プロダクトページ：https://www.freee.co.jp/helpdesk/

■従業員と情報システム部門の双方の業務効率を向上させる4つの特徴

「freee AIヘルプデスク」は、従業員からの質問に対してAIが即座に解決策を提示します。既存の社内ナレッジシステムやチャットツールと連携することでそのまま導入できるため、従来の業務やシステムを変更せずにスムーズな導入が可能です。

【「freee AIヘルプデスク」の特徴】

1. 社内ナレッジの統合

PDF、Word、Excelに加え、SharePointやGoogleドライブ等の外部ツールとも連携が可能です。様々な外部ツールからナレッジを収集し回答生成に活用します。自然言語で回答を生成します。

2. AIと人のハイブリッドによる確実なサポート

AIが回答困難な複雑な内容は、AIが人間に対してエスカレーションします。AIによる一次回答と人間による専門的な二次対応により、AIと人の両面でサポートすることができます。

3. ヒューマンインザループでの改善により回答精度向上

従業員によるフィードバック機能を搭載しており、管理者はその内容をもとに社内ナレッジを改善できます。このサイクルにより、回答精度を常に向上させ続けることが可能です。

4. スモールスタート可能な料金体系

「freee AIヘルプデスク」は、月額5,000円より提供します。特定部署での試験導入から全社展開まで、企業の規模やニーズに合わせた柔軟な導入を支援します。

■質問回答から「バックオフィスの自動運転」へ

今後は、質問回答に留まらず、AIエージェントがfreeeの各種プロダクトと深く連携して、具体的なアクションを実行する「バックオフィスの自動運転」を目指し、プロダクトのアップデートを継続してまいります。

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。