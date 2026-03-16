【3月31日は世界バックアップデー】バックアップに便利なアイテムが当たる！5社連続コラボプレゼントキャンペーンを開催
アイ・オー・データ 世界バックアップデー5社連続コラボプレゼントキャンペーンを開催！
毎年3月31日は「世界バックアップデー（World Backup Day）」！
データは、私たちの生活やビジネスの中核を担う貴重な財産です。しかし、予期せぬトラブルや災害によって、大切なデータを失うリスクは常に存在します。
そこで、バックアップの大切さを広めるべく、ハードウェアメーカー様やソフトウェアメーカー様とともに、アイ・オー・データ機器公式X（https://x.com/io_data）にて連続コラボキャンペーンを開催いたします。
世界バックアップデー（World Backup Day）とは
毎年3月31日に実施される、データのバックアップ（保存・複製）の重要性を啓発する国際的な記念日です。4月1日（エイプリルフール）の前日であり、「データを失うという悪い冗談に引っかからないように」という意味が込められています。
公式ページ▶World Backup Day(https://www.worldbackupday.com/ja)
■キャンペーン概要
アイ・オー・データ機器公式X（https://x.com/io_data）にて開催いたします。
キャンペーンの賞品は、NASやHDD・バックアップソフトなど、便利なアイテムが目白押し！
抽選で、毎週1名様にプレゼントします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/167_1_e4820b8bd3cc74b06ae7d2e5aaa02b2f.jpg?v=202603161151 ]
・応募方法
１． アイ・オー・データ公式 Xアカウントをフォロー
２． コラボ企業のアカウントをフォロー
３． アイ・オー・データ公式 Xの該当キャンペーン投稿をリポスト
４．「#今こそ始めるバックアップ」をつけて投稿すると、当選確率アップ！
※そのほか詳細はアイ・オー・データ公式X（https://x.com/io_data）をご確認ください。
アイ・オー・データ機器 公式X :
https://x.com/io_data
大切なデータを失くさないように、日頃からバックアップを行うことが重要です。
ぜひ本キャンペーンにご参加いただき、バックアップを習慣にしましょう！
株式会社アイ・オー・データ機器
今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。
主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。
社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器
本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10
設立 ：昭和51年（1976年）1月10日
代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄
資本金 ：3,588百万円
ホームページ： https://www.iodata.jp/
●広報お問い合わせ先
アイ・オー・データ機器広報事務局
MAIL：kouhou-pub@iodata.jp
担当：佐藤