ストリームが運営する『ECカレント』が総合ショッピングモール「au PAY マーケット」「BEST SHOP AWARD 2025」受賞！

株式会社ストリーム

株式会社ストリーム（東京都港区：代表取締役社長 市村 智樹）は、auコマース&ライフ株式会社とKDDI株式会社が共同運営する総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」に出店している『ECカレント( URL : https://plus.wowma.jp/user/16273185/plus/ )』において、「au PAY マーケット」に出店する店舗の中から選出される年間のベストショップを表彰する「BEST SHOP AWARD 2025」の、“パソコン・PC周辺機器カテゴリ賞”を受賞しました。

なお、「au PAY マーケット」の「BEST SHOP AWARD」は、４年連続５度目の受賞となります。

「au PAY マーケット」の「BEST SHOP AWARD 2025」は、2025年度の売上、評価、お客さまによる得票などを基に、各部門で優れた成績を収めたお店を表彰するイベントです。

日頃より本店舗をご愛顧頂いている皆様へ、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

現在、「au PAY マーケット」の「BEST SHOP AWARD 2025」受賞を記念して、受賞店舗で使える受賞記念クーポンが配布されております。

期間：2026年３月14日（土）10:00 ～ ３月31日（火）9:59

URL：https://wowma.jp/feature/bestshop

※クーポンは上限に達し次第終了となります。

当社は、今後も一層のサービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

＜本件に関する、報道機関様からのお問い合わせ先＞

株式会社 ストリーム 広報担当 email: contact@stream-jp.com