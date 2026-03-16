DMM GAMES「文豪とアルケミスト」幕間に新たなストーリーを追加！限定召装『白デ優シク包ンデ 第二弾』開催のお知らせ

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、3月13日(金)より、女性向け文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」において、幕間に新たなストーリーを追加いたしました。


　また、限定召装『白デ優シク包ンデ 第二弾』を開始いたしました。



▼幕間に新たなストーリーが登場！


幕間にストーリーを追加いたしました。


今回の内容は、「森鴎外」に関する新たな物語となります。


幕間は主要研究を達成することで獲得できます。


詳細についてはゲーム内の研究をご確認ください。



開放期間：2026年3月13日(金)メンテナンス後～





▼限定召装『白デ優シク包ンデ 第二弾』


文豪の「衣装」や、会派に装備する事で能力を強化できる「装像」などが入手できるコンテンツ「召装」に、限定召装『白デ優シク包ンデ 第二弾』が期間限定で登場します。この召装では、「中里介山」「横光利一」「島崎藤村」「二葉亭四迷」の新衣装〈ホワイトデー正装〉を一定の確率で入手できます。


また、10回召装が通常3000帝國券のところ、初回のみ1500帝國券でご利用可能なキャンペーンを実施中！


※帝國券でご利用いただく場合のみ初回半額が適用されます。



開催期間：2026年3月13日(金)メンテナンス後～2026年3月23日(月)13:59




▼公式サイト


https://bungo.dmmgames.com/



▼公式Xアカウント


https://x.com/BunAl_PR



▼運営Xアカウント


https://x.com/BunAl_Staff



▼ゲームプレイはこちらから


https://games.dmm.com/detail/bungo



▼製品概要


タイトル：文豪とアルケミスト


プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／App Store／Google Play


販売価格：基本無料＋一部課金要素有


権利表記：(C)2016 EXNOA LLC



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