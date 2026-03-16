DMM GAMES「文豪とアルケミスト」幕間に新たなストーリーを追加！限定召装『白デ優シク包ンデ 第二弾』開催のお知らせ

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、3月13日(金)より、女性向け文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」において、幕間に新たなストーリーを追加いたしました。

また、限定召装『白デ優シク包ンデ 第二弾』を開始いたしました。

▼幕間に新たなストーリーが登場！

幕間にストーリーを追加いたしました。

今回の内容は、「森鴎外」に関する新たな物語となります。

幕間は主要研究を達成することで獲得できます。

詳細についてはゲーム内の研究をご確認ください。

開放期間：2026年3月13日(金)メンテナンス後～

▼限定召装『白デ優シク包ンデ 第二弾』

文豪の「衣装」や、会派に装備する事で能力を強化できる「装像」などが入手できるコンテンツ「召装」に、限定召装『白デ優シク包ンデ 第二弾』が期間限定で登場します。この召装では、「中里介山」「横光利一」「島崎藤村」「二葉亭四迷」の新衣装〈ホワイトデー正装〉を一定の確率で入手できます。

また、10回召装が通常3000帝國券のところ、初回のみ1500帝國券でご利用可能なキャンペーンを実施中！

※帝國券でご利用いただく場合のみ初回半額が適用されます。

開催期間：2026年3月13日(金)メンテナンス後～2026年3月23日(月)13:59

▼公式サイト

https://bungo.dmmgames.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/BunAl_PR

▼運営Xアカウント

https://x.com/BunAl_Staff

▼ゲームプレイはこちらから

https://games.dmm.com/detail/bungo

▼製品概要

タイトル：文豪とアルケミスト

プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／App Store／Google Play

販売価格：基本無料＋一部課金要素有

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC

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