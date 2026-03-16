いえいろは、三井住友海上火災保険と包括連携協定を締結。災害時の復旧支援や地域の安心・安全推進で協働。

いえいろは株式会社

屋根・外壁工事店とエンドユーザーをつなぐポータルサイト「やねいろは」「かべいろは」を運営する、いえいろは株式会社（本社：岡山県岡山市南区・代表取締役社長：白神 康一郎、以下「いえいろは」）は、三井住友海上火災保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：舩曵真一郎、以下「三井住友海上」）と、地域社会の多様なニーズへの迅速な対応と安心・安全で持続可能な地域づくりの推進を目的とした包括連携協定を、2026年3月1日に締結いたしましたので、お知らせいたします。

■協定締結の背景と目的

近年、日本各地で台風・地震・豪雨などの大規模災害が相次いで発生し、住宅の屋根や外壁といった外装部分への被害が増加しています。それに伴い、良質な専門技術者の確保や対応体制の整備がますます重要となっています。

本協定は、いえいろはと三井住友海上が緊密な相互連携と協働を通じて、地域社会の多様なニーズに迅速かつ適切に対応し、安心・安全で持続可能な地域づくりの推進を目的としています。いえいろはが保有する全国の優良工事店ネットワークと、三井住友海上が持つ防災・減災に関する知見・ネットワークを掛け合わせることで、有事の際の迅速な復旧支援体制の構築を目指します。

■協定の主な内容

両社は、上記の目的を達成するため、次の事項について連携し協力してまいります。

1.災害支援、および防災・減災に関すること

2.地域住民の安心・安全に関すること

3.災害時における専門人材による復旧支援

4.前各号の実現に向けた、地方公共団体および企業等への共同提案および協働

災害時には、被災地域での修繕依頼が一時的に集中するため、上記のような体制の整備は喫緊の課題となっています。いえいろはは、これまでの事業で培ってきたマッチング機能と、各地域の専門業者とのつながりを活かし、被災直後から本格復旧までを一貫して支援できる仕組みを構築。地域住民が安心して日常生活を取り戻せるよう、三井住友海上とともに災害復旧に取り組んでまいります。

今後もいえいろはは、地域自治体・社会との連携を深め、「住まいの安心」を守る防災ネットワークの構築を全国に広げてまいります。

■「いえいろは」について

いえいろは株式会社は、屋根・外壁工事の熟練職人と施主を直接つなぐマッチングサイト「やねいろは」「かべいろは」を運営しています。

「専門性が求められる建築分野において毎日頑張っている職人に、より良くなる機会を提供することで消費者を含めた社会の発展に寄与すること」をビジョンに掲げ、全国47都道府県で良質な工事店を取材・撮影し、職人の想い・施工事例・口コミを発信。従来の多重下請け構造を介さず、施主が適正価格で安心して直接依頼できる仕組みを提供しています。

工事店の登録基準として、１.工事を外注ではなく自社施工できる、２.実務経験が7年以上ある社員職人が自社に必ず在籍していることを挙げているため良質な工事店のみが登録、エンドユーザーからの満足度は95％に達しております。

2022年6月には一般社団法人全日本災害住宅レジリエンス協会とも「自然災害発生時の、被災者を早期救済することを目的とした協定」を締結、また、2025年6月には滋賀県守山市と、2025年11月には奈良県田原本町・三宅町・川西町の3町と、2026年2月には富山県舟橋村と、今回と同様「災害時における応急復旧活動への応援に関する協定」を締結しており、自然災害時の迅速な復旧支援にも取り組むことで、建築業界と社会の発展に貢献しています。

■三井住友海上火災保険株式会社について

三井住友海上火災保険株式会社は、損害保険事業を通じて安心・安全な社会の実現に貢献しています。全国の自治体と協定を結び、迅速な損害調査による罹災証明書の早期発行支援や、地域住民への防災教育を行うなど、災害時の早期復旧と持続可能なまちづくりを多角的にサポートしています。

■会社概要

会社名：いえいろは株式会社

所在地：岡山県岡山市南区浦安南町579

代表者：代表取締役 白神 康一郎

設 立：2021年10月

企業サイト：https://corp.ieiroha.net/

事業内容：IT等を使った建築関連サービスの提供

＜運営サービスサイト＞

・屋根工事専門ポータルサイト「やねいろは」 https://yaneiroha.com/

・外壁工事専門ポータルサイト「かべいろは」 https://kabeiroha.com/

・いえいろは株式会社 採用サイト https://recruit-site.info/corp.ieiroha

・いえいろは防災ネットワーク https://bousai.ieiroha.net/