ご好評の「それいけ！アンパンマン」デザインに、専用スタンプが新登場！全30種類以上のスタンプで、お子様の成長記録をもっと可愛くデコレーション。

株式会社しまうまプリント

フォトブックアプリDL数No.1(※1)、写真プリントアプリDL数No.1(※2)を獲得したネットプリントサービスを提供する株式会社しまうまプリント(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高橋 洋一郎、以下「しまうまプリント」)は、展開中の「それいけ！アンパンマン」表紙デザインに続き、新たに専用スタンプ機能をリリースすることをお知らせいたします。

※1：data.ai調べ。国内フォトブック印刷アプリにおける2022年間ダウンロード数（iOS&Android 合計）

※2：data.ai調べ。国内写真ネットプリントアプリにおける2022年間ダウンロード数（iOS&Android 合計）

アンパンマンやなかまたちのスタンプ機能登場で、フォトブックの中身まで賑やかに彩ることが可能に。表紙とスタンプを組み合わせることで、中面まで「それいけ！アンパンマン」の世界観が詰まった特別な1冊が完成します。

■特設ページはこちら：https://www.n-pri.jp/photobook/anpanman/

※本商品はデザインオプション料金（+200円/1冊）が発生します

※新しいフォトブックアプリ、Webサービスのみでのご提供となります

※アンパンマンの表紙を選択された場合のみ、アンパンマンのスタンプをご利用いただけます

スタンプデザインをご紹介

全30種類以上の専用スタンプが登場しました。アンパンマンをはじめ、ばいきんまん、ドキンちゃんなど、人気のなかまたちがフォトブックを楽しく彩ります。

日々の成長、お誕生日、驚きや喜びのエピソードなど、さまざまなシーンにぴったりのスタンプです。

リリース記念キャンペーン実施中！

＼Xで開催／

しまうまプリント公式Xをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストすると、抽選で20名様にフォトブック1,000円分クーポンプレゼント！

■しまうまプリント公式Xはこちら：https://x.com/shimapri

＼対象商品購入で当たる／

キャンペーン期間中に対象商品※ をご注文いただき、特設ページ内の応募フォームよりお申し込みいただくと抽選で3名様に、「ねぇアンパンマン！お歌もきかせて！はじめてのおしゃべりDX」（対象年齢 1.5歳以上）をプレゼント！

■特設ページはこちら：https://photobook.n-pri.jp/anpanman

※対象商品はアンパンマン表紙デザインのフォトブックに限ります。

■開催期間（Xキャンペーン・購入者限定キャンペーン共通）

2026年3月16日(月)10:00～4月15日(水)16:59まで

しまうまプリントについて

しまうまプリントは「すべての想いを身近に 時をつなぐ会社になる」というミッションのもと、ネットプリント専業で「しまうまプリント( https://www.n-pri.jp/ )」サービスを運営している企業です。

写真プリント・フォトブック・年賀状の三本柱に加え、「しまうまアルバム」や「しまうま出版」、「しまうまプラス」の事業を展開。累計会員数は600万人以上にのぼり、想いをカタチにする場所として多くの方にご利用いただいています。

写真の数だけ、人の想いはたくさんあります。

一人ひとりの大切な想いが詰まった写真を、もっと簡単に、もっと誰もがカタチにでき、もっと身近に感じられる世の中にするため、これからもしまうまプリントは走り続けてまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61042/table/83_1_68f15ba383f45aa26fccbaee8d4a914d.jpg?v=202603161151 ]