「バーミキュラ スープポット」「バーミキュラ ユキヒラ」世界最高峰のデザイン賞iF DESIGN AWARD 2026をダブル受賞！

愛知ドビー株式会社

愛知ドビー株式会社が製造・販売する「バーミキュラ スープポット」と「バーミキュラ ユキヒラ」が、ドイツで開催される世界最大級かつ最高峰と評されるデザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026（以下、iFデザインアワード2026）」をダブル受賞いたしました。

バーミキュラ スープポットは、バーミキュラだけの抜群の密閉性はそのままに、高さと注ぎ口のあるケトルのような形が特長の片手鍋です。「無水調理」「煮る」「茹でる」「沸かす」「炊く」「焼きつけ」「揚げる」など1台7役でマルチに活躍。高さのある形状を活かして、野菜を無水調理したらそのまま鍋中でハンドブレンダーを使用できるのも魅力です。

バーミキュラ ユキヒラは、食材から出る余分な水分を瞬間的に蒸発させ、旨みを凝縮する「瞬間蒸発ホーロー」に、伝統的な「槌目模様」を組み合わせることで、理想的な火入れを実現。鋳物ホーロー製の「ドロップリッド（落とし蓋）」をあわせて使用することで、素材から出る水分を使って、焼き付けながら蒸し焼きにする、バーミキュラ ユキヒラ独自の調理法が可能です。どちらも国内外の多くのお客様にご愛用いただいている、バーミキュラを代表する製品です。

iFデザインアワードは、1953年からドイツで開催している世界で最も長い歴史を持つデザイン賞で、iFロゴは、優れたデザインの証として広く認知されています。2026年は、全世界の68か国と地域から集まった10,000点以上の応募があり、129名の審査員が厳正なる審査をし、優れたプロダクトにiFデザイン賞が贈られました。

この度の「iFデザインアワード2026」 の受賞を通じ、今後も愛知ドビー株式会社は、世界のフードシーンを牽引するブランドを目指してまいります。

バーミキュラ スープポット製品ラインナップ

スープポットは、直径11.8cm、容量1.9Lのワンサイズ。1～2人分の調理におすすめです。鋳物ホーローとウッドが組み合わさったスタイリッシュな佇まいは、どんなキッチンにも馴染みます。コンパクトで収納にも困りません。カラー展開：マットブラック、シーソルトホワイト、トリュフグレー \26,180

スープポット商品詳細ページ：https://shop.vermicular.jp/products/142/I00003696/

バーミキュラ ユキヒラ製品ラインナップ

従来の雪平鍋のイメージを覆す、繊細で美しい造形にこだわりました。用途に合わせて選べる3サイズをご用意し、上質でモダンな3色のカラー展開。強度と美しさが両立するウッドハンドルには、バーミキュラ初のライトグレーを採用。 カラー展開：マットブラック、シーソルトホワイト、オイスターグレー サイズ展開：16cm \17,300, 18cm \18,300, 20cm \19,300

ユキヒラ商品詳細ページ：https://www.vermicular.jp/products/yukihira/

愛知ドビー・VERMICULARについて

愛知ドビーは、1936年愛知県名古屋市創業の老舗鋳造メーカーです。3代目の兄弟の「町工場から世界最高の製品を作りたい」という想いから、2010年、メイド・イン・ジャパンの鋳物ホーロー鍋「バーミキュラ」は誕生しました。「手料理と、生きよう。」をブランドスローガンに掲げ、素材本来の味を楽しむライフスタイルを通じて、世界中に手料理のある暮らしの素晴らしさをお届けしていきます。

HP：https://www.vermicular.jp/(https://www.vermicular.jp/)