「やよい軒」公式X・Instagramそれぞれで実施『辛うま麺発売記念キャンペーン』
株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて2026年2月末現在374店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)
このたび日本国内の「やよい軒」では、やよい軒公式X・公式Instagramにおいて、『辛うま麺』発売を記念し、Xでは「やよい軒お食事券」、Instagramでは「ソニー ワイヤレスステレオヘッドセット WH-CH520 ブラック」が当たる！キャンペーンを実施いたします。
■キャンペーン概要
[X]
１.やよい軒公式アカウント(@yayoiken_com)をフォロー
２.キャンペーン対象投稿の画像をタップして、「#やよい軒」をご自身のアカウントから投稿後、応募完了
賞品：やよい軒お食事券3,000円分
当選人数：10名様
キャンペーン期間：3.17(火)10:00～3.26(木)23:59
※当選者の方のみ、その場でDMが届きます。
※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿がされますので、何度でもご応募可能です。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿からの「＃やよい軒」のハッシュタグ投稿が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
[Instagram]
１.やよい軒公式アカウント(＠yayoiken.official)をフォロー
２.やよい軒公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」
賞品：ソニー ワイヤレスステレオヘッドセット
WH-CH520 ブラック
当選人数： 3名様
キャンペーン期間：3.17(火)10:00～3.26(木)23:59
※当選者の方へのみ、2026年3月27日(金)以降「やよい軒」公式InstagramよりDMをお送りいたします。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
■本キャンペーンに関するお問い合わせ先
やよい軒お客様センター
https://www.yayoiken.com/contact/
電話対応時間 10:00～17:30
■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！
新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。
詳細はこちらからご覧ください。
https://www.yayoiken.com/mobile_apps/
ダウンロードはこちらから