『My フルーツ³ フラペチーノ(R) 完熟白桃』が3月18日（水）より登場！　熟した白桃の贅沢な味わい広がる、カスタマイズ型フローズンフルーツフラペチーノ(R)体験

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者 CEO：森井 久恵）は、3月18日（水）より“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、ご自身の好みにあわせて素材を選べる「カスタマイズ型のフローズンフルーツフラペチーノ(R)」としてご好評いただいている「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」に、新たに『完熟白桃』が登場します。みずみずしく熟した白桃の甘さと香りを楽しめる素材が仲間入りし、その日の気分や好みに寄り添う、“わたしだけ”のフルーツ体験がさらに広がります。

※画像はイメージです。■『My フルーツ³ フラペチーノ(R) 完熟白桃』が新登場！

ブレンドするフルーツ、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツの“3つの選べる”楽しさが魅力の「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」に、『完熟白桃』が加わります。

『My フルーツ³ フラペチーノ(R) 完熟白桃』は、熟した桃の果肉感と贅沢な甘さを、すっきりと軽やかな飲み心地で楽しめる一杯です。完熟白桃をそのまま凍らせてフルーツミックスベースとブレンドし、もぎたての白桃のようなシャキっと食感の果肉ソースと合わせることで、白桃そのもののおいしさをダイレクトに感じられる味わいに仕上げました。ひと口ごとに白桃の果肉感と豊満な甘さが広がりながらも、すっきりとした後味で最後まで軽やかに楽しめるフローズンフルーツフラぺチーノ(R)です。

まずはそのままで完熟白桃の風味をストレートに味わい、気分を変えたいときには、白桃の果実感と相性のよいブラック ティーをベースに組み合わせることで、紅茶の香りとほどよい渋みが加わり、ピーチ ティーを思わせる華やかな風味が広がります。

ほかのフルーツ素材やベースと組み合わせることで、その日の気分に合わせて飲むたびに新しい印象に出会える“わたしだけ”のアレンジをお楽しみください。

■ カスタマイズの楽しさがさらに広がる、『フルーツミックス』がベースに仲間入り

『My フルーツ³ フラペチーノ(R) 完熟白桃』にあわせて、ベースには新たに『フルーツミックス』が登場します。

これまでご用意していたミルクとティーのベースに、フルーツミックスが加わることで、フルーツを軸にしたすっきりとした味わいを楽しめるようになりました。ブレンドするフルーツやカップインするフルーツとの組み合わせ次第で、味わいの印象が変わる、「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」ならではのカスタマイズ体験をお届けします。

■ 「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」とは

「My フルーツ³ フラペチーノ(R)」は、ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツをお客様自身で選べるカスタマイズ型のフラペチーノ(R) です。お客様自身でカスタマイズできる楽しさをご提供しています。“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、カップの底には、お選びいただいたフルーツを入れ、ボディは、果実をそのまま凍らせたフローズンフルーツをベースとブレンドすることで、より果物感をダイレクトに感じていただけます。フルーツのおいしさを存分にお楽しみいただけ、お客様自身の好みやその日の気分に合わせてお選びいただける、わたしだけの“フローズンフルーツ体験”をお楽しみください。

◆ 商品名

『My フルーツ³ フラペチーノ(R) 完熟白桃』 Tallサイズのみ

◆ 販売期間：2026年3月18日（水）予定～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

◆ 商品名:＜発売中＞

『My フルーツ³ フラペチーノ(R) ストロベリー』 Tallサイズのみ

『My フルーツ³ フラペチーノ(R) バナナマンゴー＆アサイーベリー』 Tallサイズのみ

※アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではありませんが、本商品には乳成分を含みます。

※アサイー・ブルーベリー 果肉・果汁５％未満

◆ 価格（表示価格は税込の総額表示となります）

＜お持ち帰りの場合＞ \776 ＜店内ご利用の場合＞ \790

◆ 取り扱い店舗

https://store.starbucks.co.jp/?my_fruit_flg=1(https://store.starbucks.co.jp/?my_fruit_flg=1)

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界80を超えるマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,105店舗 (2025年12月末時点、ライセンス店舗を含む）ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPA(https://stories.starbucks.co.jp/?nid=mm)N(https://stories.starbucks.co.jp/?nid=mm)」で紹介しております。