世界の旅行者が「必ず訪れるべき国・地域」の第1位は日本！2026年は訪日需要の地方分散が加速

Klook Travel Technology Limited

世界中の観光・交通・通信・宿泊を予約できる旅行・体験予約アプリ「Klook（クルック）」は、世界のZ世代とミレニアル世代の2026年の旅行意向をまとめた調査レポート「Travel Pulse（トラベル・パルス）2026」を発表しました。本調査の結果、日本が2025年に引き続き、世界で必ず訪れるべき国・地域として第1位に選出されたことをお知らせいたします。

＜調査概要＞

調査名：Klook トラベル・パルス 2026

調査方法：インターネット調査（GWI実施）

調査期間：2025年12月6日～ 12月23日

調査対象：11,000名（日本、香港、台湾、中国、韓国、シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド、インド、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、イギリス、アメリカの計20市場の、過去1年間に旅行を経験し、かつ直近3-6ヶ月で旅行意向のある18～42歳の男女）

1. 旅行の目的地として日本が首位を堅持

「2026年に必ず訪れるべき国・地域」として、世界の回答者の20%が日本を挙げ、全目的地の中で最多となりました。

特にアジア近隣諸国・地域からの熱視線は圧倒的で、タイ（59%）、台湾（55%）、香港（51%）では、回答者の半数以上が「日本を必ず訪れるべき」と回答。2026年も引き続き、極めて高い訪日意欲が維持される見通しです。

2. 訪日需要の地方分散が進展。オーバーツーリズム解消と地方創生へ期待

日本を目的地に選んだ回答者の訪問予定先は、依然として東京（73%）、京都（49%）、大阪（49%）の訪日観光客にとっての「ゴールデンルート」がトップ3を占めています。

その一方で、以下の都市が前年から票を伸ばし、上位にランクインしました。

- 沖縄（28%）- 広島（23%）- 名古屋（23%）

Klookの2025年のプラットフォームデータもこのトレンドを裏付けており、2024年比で沖縄は60%、名古屋は78%、広島は128%もの予約数の増加が見られました。

主要都市以外の地方都市への訪日観光客の関心が高まっていることは、オーバーツーリズムの抑制や、観光を通じた地方創生に向けたポジティブな兆しと言えます。

3. 経済不安を上回る「体験」への投資

世界的な物価高騰の中でも、世界の旅行者の88%が2026年の予算を「維持・拡大」する意向です。

特にアジアの旅行者はショッピングよりも「アクティビティや体験」を優先する傾向が鮮明になっています。

また、Klookの2025年のプラットフォームデータによると、欧米豪から日本への予約数は2024年比で69%増となっており、欧米豪の旅行者からの体験予約の強い伸びも伺えます。

Klook日本法人 ゼネラルマネージャー 増田航のコメント：

「生活費が上昇する中でも、旅行需要は底堅く推移しています。今起きているのは、価値評価の根本的な変化です。旅行者はより賢く支出し、より豊かな体験、柔軟な計画、そして深い発見を優先するようになっています。単なる『目的地巡り』を超えた、体験的価値が求められています。」

4. ソーシャルメディアで「発見」し、AIで「検証」する、新たな旅の形

旅行の発見と計画のプロセスは、SNSによるインスピレーションと、AIの実用性という二つのエンジンによって再定義されています。

ソーシャルメディア：インスピレーションの源となるツール

世界の旅行者の80%が、SNSが予約する目的地や体験に直接影響を与えていると回答。ソーシャルコンテンツは新しい目的地を探索し、体験を追求するための「背中を押してくれるツール」としての役割を担っています。

人工知能（AI）：旅行計画に必要なタスクを担う実用的なツール

旅行者の91%がAIを旅行計画に活用。しかし、その役割は現状では機能的なものに留まっており、主な用途はリサーチ、翻訳、旅程の整理、予算管理といった実務的なタスクです。

SNSで旅への欲求が芽生え、AIを使って「予算、移動のしやすさ、所要時間」といった実用的なフィルターをかけて検証するという強力なループが生まれています。これは、単なる流行によるインスピレーションから、根拠に基づいた「検証済みの発見」へのシフトが起こっていることを意味しています。



【Klook（クルック）について】

Klookは、世界中の観光・交通・通信・宿泊を予約できる旅行・体験予約アプリです。世界中の観光施設チケットやツアー、交通機関、Wi-Fi/eSIM、レンタカー、ホテルまで、旅先で必要なもの全てをお届けしています。2014年の設立以降、いつでもどこでも、旅行者がワクワクする瞬間をサポートしています。

Klook（日本語版）：https://www.klook.com/ja/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klook&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klook&hl=ja)

iOS: https://itunes.apple.com/JP/app/klook/id961850126

【日本での実績】

当社は2017年9月に日本法人を設立し、訪日外国人観光客向けの旅行・体験商品によるインバウンド事業を開始しました。JTB、JR西日本、JR九州、小田急電鉄ほか多数のパートナーと提携し、180か国以上に広がるKlookユーザーに日本の魅力をアピールしています。2019年4月には日本語版サービスをリリースし、日本人向け海外旅行商品を提供開始。2020年6月に国内の旅行・レジャー商品をリリースし、インバウンド・アウトバウンド双方で培った商品ラインナップや強みのテクノロジーを生かして、日本人の国内旅行・レジャー市場も強化しています。

【Klook Travel Technology Limited 会社概要】

社名： Klook Travel Technology Limited（クルック・トラベル・テクノロジー・リミテッド）

本社： シンガポール （71 Robinson Road, #06-03, Singapore 068895）

代表者： 共同創業者兼CEO, 林照圍（英語名：イーサン・リン）

設立： 2014年9月

事業内容：旅行・体験予約サイト「Klook」の開発および運営

URL： https://www.klook.com/

【Klook Travel Technology合同会社 会社概要】

社名 ： Klook Travel Technology合同会社

日本本社 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号WeWorkリンクスクエア新宿16階

設立： 2017年9月

事業内容： 旅行・体験予約サイト「Klook」の開発および運営

URL： https://www.klook.com/ja/