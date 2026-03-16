【春休みは、おトクが長く続く！】お花見やピクニック、家族や友人とのシェアにもぴったり♪「オリジナルチキン」と「ナゲット」が入った「とりの日パック」3月18日(水)～4月7日(火)まで期間を拡大して販売

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：遠藤 久、本社：神奈川県横浜市、以下：日本KFC)は、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、毎月28日の“とりの日”に販売しているおトクな「とりの日パック」を、春休み期間限定で販売期間を拡大し、3月18日(水)から4月7日(火)まで販売します。

「とりの日パック」イメージ

「にわ(28)とり」の語呂合わせから、毎月28日は“にわとりの日”。KFCではこの日に合わせて、「オリジナルチキン」と「ナゲット」をおトクにお楽しみいただける「とりの日パック」を販売し、多くのお客さまにご好評いただいています。今回は“春休み特別！期間拡大！！「とりの日」パック”として、通常は毎月28日限定で販売している「とりの日パック」を、より長くお楽しみいただける特別企画としてご用意しました。

「オリジナルチキン」は、言わずと知れたKFCの看板メニュー。創業者カーネル・サンダースが10年もの歳月をかけてたどり着いた11種類のハーブ＆スパイスで味付けした、唯一無二の逸品です。専用の圧力釜で約15分間じっくりと揚げることで、ふっくらジューシーで、骨からほろりと外れるほど柔らかく仕上げています。

「ナゲット」は、お子さまから大人まで幅広い層のお客さまに親しまれている人気のサイドメニューです。「オリジナルチキン」と同じ11種類のハーブ＆スパイスで味付けしており、噛んだ瞬間にジューシーな旨みが口いっぱいに広がります。骨がなく、一口サイズで手軽に楽しめるのも魅力です。

「とりの日パック」は、こだわりの詰まった「オリジナルチキン」4ピースと「ナゲット」5ピースを組み合わせ、単品積み上げ価格より470円※1おトクにお楽しみいただけます。春休みのご家族との食卓はもちろん、ご友人との集まり、お花見やピクニックなど、みんなでシェアするシーンにもぴったりです。

さらに今回は、通常の「とりの日パック」では対象外となるKFCデリバリー※2でもご注文いただけます。春休みのお出かけ先やご自宅など、ご利用シーンに合わせて、ぜひこの機会にお楽しみください。

KFCこだわりの「オリジナルチキン」と「ナゲット」が入ったおトクな「とりの日パック」を、春休みのさまざまなシーンでぜひご利用ください。

※1 単品積み上げ価格との差額です。

※2 「KFCデリバリー」は、Uber Eatsの配達ネットワークを活用して迅速にお客さまへお届けするラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct」による配送も含みます。

※2 Uber Eats、出前館、Rocket Nowなど、各配達代行サービスは対象外となります。

【商品概要】※価格は税込です。

■商品名：

「とりの日パック」…1,250円(積み上げ価格1,720円)

〔オリジナルチキン4ピース、ナゲット5ピース〕

「とりの日パック」イメージ

■販売期間：2026年3月18日(水)～4月7日(火)

■販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。

■追加でおトク(各2個390円)

「とりの日パック」をご購入いただくと、「ポテトS ※」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスローS」2個を、それぞれ390円でいくつでもお求めいただけます。

※「ポテトS」は「カーネルクランチポテトS(数量限定)」で提供させていただきます。

※写真はイメージです。