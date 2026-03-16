ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

アジア太平洋地域における旅行需要の加速を背景に、決済の利便性向上と、よりスムーズな旅行体験の創出を目指す共同の取り組み

シンガポール、2026年3月11日 ― アジア太平洋地域全体で旅行が回復する中、デジタル決済のグローバルリーダーであるVisaと、Trip.com Groupは、世界中の消費者およびパートナーにとって、旅行の予約および支払いをよりシームレスにすることを目的とした、新たなグローバル契約を締結しました。本提携を通じて、Trip.com Groupは、同社のフィンテック部門であるTripLinkを通じ、Visaと提携して発行されるバーチャル・トラベルカードプログラムを導入します。

本プログラムは、すでにシンガポールで開始されており、今後オランダおよび香港へと展開されます。これにより、旅行関連事業者、ホテル、代理店が、より効率的かつ安全に決済を処理できるよう支援し、最終的には旅行者全体の体験向上を目的としています。

本提携のもと、VisaとTrip.com Groupは以下を実施します。

- Trip.com Groupのグローバル事業全体において、Visaのバーチャルカード認証情報を導入し、B2B決済フローの効率化、手作業による照合業務の削減、ならびに旅行パートナー向けのデータ可視性の向上を図ります。- 旅行者をより多くの目的地や体験とつなぐ共同マーケティング施策を通じ、海外旅行の回復を支援します。- 旅行者がどこにいても容易に予約・支払いができる環境構築に向け、Trip.com Groupのプラットフォームにおいて、カード受け入れ環境および決済の信頼性を向上します。

本パートナーシップは、旅行者の信頼感が高まる中で実現しました。Visaの調査によると、アジア太平洋地域の消費者の55％が、今後6カ月以内に旅行を予定しており、日本、中国、オーストラリアは特に人気の旅行先（＊１）となっています。クレジットカードは、その安全性、グローバルでの利用可能性、ならびに特典により、海外での支払いにおいて依然として最も好まれる決済手段であり、決済フローの改善は、旅行者および旅行業界双方にとって、ますます重要になっています。

＊１「Green Shoots Radar」調査（第17回、2025年5月実施）。アジア太平洋地域14の国・地域における18～65歳の消費者15,750人を対象に実施。

Arturo Planell、Visaグローバル／リージョナル・セラーズ＆デジタルセールス担当SVP兼東南アジア地域グループ・カントリー・マネージャーは次のように述べています。「旅行はワクワクするものであるべきで、複雑であってはなりません。Trip.com Groupと協業することで、私たちは旅行者および旅行業界にとって、よりシンプルで安全な決済を実現し、摩擦を取り除き、グローバルな旅行エコシステム全体にわたってシームレスな体験を提供します。」

Zhe Wang、Trip.com Group フィンテック部門責任者VPは次のように述べています。「Visaと協業し、グローバルなパートナーおよび顧客に対して、より効率的で利便性の高い決済ソリューションを提供できることを嬉しく思います。両社は協力し、旅行体験のあらゆる段階を向上させるとともに、世界の観光産業の継続的な回復を支援していきます。」

【Visaについて】

Visaは電子決済の世界的リーダーとして、世界200以上の国と地域における決済取引によって消費者、事業者、金融機関や政府機関をつないでいます。Visaのミッションは、最も革新的かつ利便性や信頼性が高く安全な決済ネットワークで世界を結び、個人や企業、そして経済の繁栄に貢献することです。私たちは、世界中のすべての人にとっての包括的な経済こそが、世界中の人々の生活を向上させ、経済へのアクセスが決済の未来へつながると信じています。詳しくは、Visa.com(https://usa.visa.com/)（英語サイト）またはwww.visa.co.jp(https://www.visa.co.jp/)（日本語サイト）をご覧ください。

【Trip.com Groupについて】

Trip.com Groupは、Trip.com、Ctrip、Skyscanner、Qunarから構成される、グローバルな旅行サービスプロバイダーです。同社は、各プラットフォームを通じて、世界中の旅行者が旅行商品やサービスについて十分な情報に基づき、かつ費用対効果の高い予約を行えるよう支援するとともに、旅行関連コンテンツやリソースの集約、ならびにアプリ、ウェブサイト、24時間365日のカスタマーサービスセンターから成る高度なトランザクション・プラットフォームを通じて、パートナーが自社の提供するサービスをユーザーとつなぐことを可能にしています。1999年に設立され、2003年にNASDAQ、2021年に香港証券取引所（HKEX）に上場。Trip.com Groupは、「より良い世界のために、完璧な旅を追求する（to pursue the perfect trip for a better world）」ことをミッションとしています。

詳細は group.trip.com(https://group.trip.com/) をご覧ください。