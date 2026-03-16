京セラドーム大阪に「JCBオリジナルシリーズラウンジ」誕生！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、オリックス野球クラブ株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：馬殿 太郎、以下：オリックス・バファローズ)と新たに「ネーミングライツ契約」を締結し、京セラドーム大阪バックネット裏後方に位置するラウンジの名称を「JCBオリジナルシリーズラウンジ」と命名いたしました。

JCBオリジナルシリーズラウンジについて

「JCBオリジナルシリーズラウンジ」は2026年3月27日（金）の開幕戦（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）より稼働を開始し、オリックス・バファローズの飲食付シーズンシートをお持ちのお客様は「JCBオリジナルシリーズラウンジ」にて、「ビュッフェ料理食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題」のサービスを無料でご利用いただけます。

更にJCB ザ・クラスを含む「JCBオリジナルシリーズ」のプレミアムカード(※1)をお持ちの方は、「JCB オリジナルシリーズラウンジ」内の「JCB プレミアム会員専用スペース」(※2)をご利用いただけます。入場は対象カードの提示が必要となります。対象カードをお持ちでない方は以下よりお申込みください。

JCBプラチナの詳細およびご入会はこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/platinum/?50199043950100&tk_id=cojp_osplsp_etc_2016h_os0915&utm_medium=etc__os_j&utm_source=os___j&utm_term=h_os0915__etc__j)

JCBゴールドの詳細およびご入会はこちら(https://www.jcb.co.jp/promotion/ordercard/gold/?50199043950100&tk_id=os_osgsp_etc_2016h_os0914&utm_medium=etc__os_j&utm_source=os___j&utm_term=h_os0914__etc__j)

(※1)「JCB ザ・クラス」「JCB プラチナ」「JCB ゴールド ザ・プレミア」「JCB ゴールド」「JCB ゴールド法人カード」「JCB プラチナ法人カード」「Biz ONE ゴールド」「JCB CARD Biz ゴールド」「JCB CARD Biz プラチナ」本会員、家族会員の方（法人会員の場合は代表使用者・すべてのカード使用者）

(※2)総座席数30席程度のプレミアムカードをお持ちの方専用のスペースです。ビュッフェ料理を食べながら、ゆったりと試合観戦をお楽しみ頂けます。

＜JCBオリジナルシリーズラウンジの場所＞

JCBとオリックス・バファローズのコラボレーションについて

JCBは、2013年から京セラドーム大阪の看板スポンサー契約を通じ、オリックス・バファローズをサポートしてきました。この度の「ネーミングライツ契約」締結により、「JCBオリジナルシリーズラウンジ」および「JCBプレミアム会員専用スペース」の設置に加え、「JCBオリジナルシリーズ会員向け観戦チケットの提供」や「JCBプレミアムカード会員限定イベントの開催（野球教室等）」など、JCB会員向けに様々なサービスを展開していく予定です。

JCBオリジナルシリーズにおける今後の取り組みについて

JCBオリジナルシリーズでは、会員の皆さま一人ひとりの“好きなこと”に寄り添うカードを目指し、スポーツや音楽などのエンターテインメント領域における提供コンテンツや特典の幅を広げ、サービス強化に取り組んでいく予定です。こうした取り組みを通じて、お客様の記憶に深く刻まれる“特別な体験”をお届けし、皆さまにとって魅力ある体験を継続的に届けてまいります。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1360-9ae9f66e1095b137731ceff0d5182e7c.pdf