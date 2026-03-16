ミュージシャン、俳優、漫画家、アナウンサーなど11人の著名人による珠玉のギター・コレクションはギター好き必見『レイドバック・ギター・コレクション』本日発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『レイドバック・ギター・コレクション』を、2026年3月16日に発売しました。

ゆる～くギターを弾きたい大人のためのギター専門誌、ギター・マガジン・レイドバックに掲載している著名人のギター・コレクションを一冊にまとめたムック。登場するのはミュージシャンはもちろんのこと、漫画家、俳優、アナウンサーなど多士済々の11人。貴重なビンテージからエモい珍品までバラエティに富んだコレクションはギター好きの興味を大いにそそり、この人がこんなギターを！と思わず声が出る。連載時にはなかった伊藤銀次のコレクションを新たに追加する。ラインナップは以下の通り。

●伊藤銀次（ミュージシャン)

●宇崎竜童（作曲家、ミュージシャン）

●江口洋介（俳優）

●織田哲郎（作曲家、ミュージシャン）

●木根尚登（ミュージシャン／TMNETWORK）

●ジョージ吾妻（日本エレクトロ・ハーモニックス社長）

●高橋ジョージ（ミュージシャン／虎舞竜）

●高橋ツトム（漫画家）

●武田真一（アナウンサー）

●苫米地英人（認知科学者）

●ROLLY（ミュージシャン）

（五十音順、敬称略）

■書誌情報

書名：レイドバック・ギター・コレクション

定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

発売：2026年3月16日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125251007/

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7243-65a5dba317e0ce215af48b0157cb187f.pdf