普段は入れない「鉄道乗務員養成所」を子ども向けに公開！貸切列車で向かう体験型一時保育『駅いく in 鉄道乗務員養成所』開催

株式会社あすいく

一時保育検索・予約サービス「あすいく」、および体験型一時保育サービス「ワクいく」を運営する株式会社あすいく（本社：東京都港区、代表取締役：幸脇 啓子）は、東武グループと連携し、体験型一時保育プログラム『駅いく in 鉄道乗務員養成所』を2026年3月22日（日）に開催します。

本企画では、とうきょうスカイツリー駅から貸切列車に乗車し、東武鉄道の鉄道乗務員養成所を訪問します。同施設は、通常は関係者以外立ち入ることができない、運転士や車掌が実際に訓練を行う施設です。

子ども向け体験プログラムとして公開され、運転シミュレーター体験や運転室の見学などを通して、鉄道のプロが育つ現場を体験します。

体験中は保育士が子どもたちに同行するため、保護者の付き添いは不要です。子どもたちがお仕事を体験している間、保護者は自由な時間を過ごすことができます。子どもの成長体験と保護者のリフレッシュを両立するプログラムとして提供しています。

■大人気の「駅いく」最新企画は、普段は入れない鉄道乗務員養成所を特別公開！貸切列車で向かいます

「駅いく」で今回訪れるのは、運転士や車掌が安全運行のための訓練を行う施設で、一般公開される機会がほとんどない、東武鉄道の鉄道乗務員養成所です。子どもたちは、運転士の訓練用シミュレーター見学や車内アナウンス体験、鉄道の仕事について学ぶプログラムなどを通じて、鉄道の裏側やプロの仕事を学びます。

当日は、とうきょうスカイツリー駅から貸切列車に乗車し、南栗橋駅へ移動。普段乗ることのできない貸切列車での移動も、子どもたちにとって特別な体験となります。移動中には車内でのアクティビティやランチも予定しており、鉄道の魅力を1日を通して楽しめるプログラムです。

■ イベント概要

名称：駅いく in 鉄道乗務員養成所

開催日時：2026年3月22日（日）10:00～14:30

場所：東武鉄道総合教育訓練センター

対象：年中～小学1年生

定員：30名（先着順）

参加費：17,000円（税込）

※参加費には、Tシャツ、ランチ、傷害保険、乗車賃1,320円が含まれています

（集合場所までの交通費は含まれません）

申し込み締切︓2026年3月19日(木) 17:00 まで

URL：https://parent.asuiku.net/ekiiku/tobu/tokyo-skytree/260322

体験内容（当日の流れ）

すべてのプログラムに保育士が同行します。プログラム中は保護者の皆さまはご自由にお過ごしいただけます。プログラム終了後には、保育の様子を写真付き連絡帳でお伝えしており、当日のうちにあすいくLINEでお送りします。

・とうきょうスカイツリー駅東改札口前集合／お子さまお預かり

・貸切列車に乗車（自己紹介や1日のスケジュール確認）

・南栗橋駅に到着（線路沿いを電車を見ながら歩き鉄道乗務員養成所へ）

・鉄道乗務員養成所でお仕事体験

・貸切列車に乗車して帰路へ（車内でランチタイム）

・とうきょうスカイツリー駅到着／お迎え・解散

■あすいくの大人気企画「駅いく」とは

当社は、マッチングプラットフォームに加え、2023年より駅や百貨店、企業などの「仕事の現場」で実施する“ホンモノ体験”と保育を組み合わせた「体験型一時保育プログラム」として「駅いく」「探いく」「カーいく」などの「ワクいく」シリーズを展開しています。同プログラムは、休日に保育士がお子さまをお預かりして特別な体験を提供するとともに、その間の保護者が自由な時間を過ごすことができるサービスです。

なかでも、鉄道や駅を舞台にした「駅いく」は、これまで満席・キャンセル待ちが続くほどの人気で、保護者の満足度は平均9.6点（10点満点）、リピート参加率6割超と非常に高い評価をいただいています。また、協業企業との連携も全国へ広がりを見せています。

■「TOBU Open Innovation Program」について

スタートアップをはじめとする様々な企業との事業共創を促進するプログラムとして、2021年11 月より実施しています。主に

東武グループの観光アセットを活用した事業検証並びに事業化の支援を行うことで、東武グループが注力する観光産業の

課題解決や沿線価値の更なる向上を目指しています。

なお、東武グループとの事業共創のご提案は以下のサイトより通年募集しています。

TOBU Open Innovation Program 応募サイト︓https://www.tobu.co.jp/corporation/tobu-oi/

■株式会社あすいくについて

株式会社あすいくは” 託児”をキーワードに、保護者も子どももWell-beingな社会づくりをめざして、LINEから1分で一時保育先が見つかるマッチングプラットフォーム「あすいく」を運営しています。

2023年からは、マッチングプラットフォームに加え、駅や百貨店、企業などの「仕事の現場」を舞台に、“ホンモノ体験”と保育を組み合わせた体験型一時保育プログラムを展開。保育士のサポートのもと、子どもたちが現場ならではの魅力に触れながら学べる「体験型一時保育」として、「駅いく」「探いく」「カーいく」などの「ワクいく」シリーズを実施しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社あすいく

所在地：東京都港区虎ノ門 ２-２-１ 住友不動産虎ノ門タワー２F Ｇ-ＳＴＡ ＳＱＵＡＲＥ

代表取締役：幸脇啓子

設立日：2017年12 月

事業内容：一時保育検索・予約サービス「あすいく」の開発・運営、体験型一時保育サービス「ワクいく」の提供

ＵＲＬ： https://asuiku.co.jp/