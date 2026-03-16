詩人・道山れいん、最新エッセイ詩集『ひらいてみたら』4月19日刊行！

有限会社七月堂

有限会社七月堂（東京世田谷・豪徳寺／代表取締役社長：後藤聖子）は、エッセイ詩集『ひらいてみたら』を2026年4月19日に発行します。

詩、映像、ラジオなど多彩な表現活動を続けてきた詩人・道山れいん。朗読詩人や映画監督としても国内外で活躍しています。 本書『ひらいてみたら』は、日常の小さな出来事、地球のさまざまな場所で感じたこと、そして宇宙の視点までを、軽やかに行き来しながら綴った一冊です。 詩とエッセイのあいだを自由に歩く、新しいかたちの「エッセイ詩集」が生まれました。

刊行を記念してイラスト原画・エッセイ詩・グッズが一体となった展示会を

2026年4月11日（土）～4月21日（火）に七月堂（東京世田谷・豪徳寺）にて開催します。

イラストをモチーフにした魅力的なレアグッズをご用意。日常から心ほどける異世界に通ずる「ひらいてみたら」ワールドを体験いただけます。

本書の詳細・ご予約はこちらから。4月19日（土）発行！

全国の書店＆web書店でお買い求めいただけます。

・詳細：七月堂 https://www.shichigatsudo.co.jp/

・ご予約：七月堂古書部（web shop） https://shichigatsud.buyshop.jp/

■表紙イラスト：カトウトモカ

日常のなかの一瞬を、永遠の物語に変える魔法を持つイラストレーター。

現代的なエモーションの世界に惹き込む強力な磁場を持つカトウさんが、

道山れいんと初めてコラボしました。

■帯文は、向坂くじらさん（詩人）からいただきました！

れいんさんは、オトナのニンゲンなのに、いつも世界に向かってほほえんでいる。どうしてそんなことができるんだろう。

詩のようなエッセイのような、べつに最初からどっちだっていいような言葉のつらなりに、そのひみつが隠れている。

――向坂くじら（詩人）

■著者・道山れいんコメント

いろいろとむずかしい時代、でも時代のせいにはしたくない。

むしろ今まででいちばん自由に。

ぼくなりに、人生のすべてを書きました。

■内容紹介

このエッセイ詩『ひらいてみたら』には、道山れいんのことばに宿るぬくもりの秘密が隠されている。

どんな人や、風景、ものごとと出会い、どんな風に感じ取って熟成させているのか。

コの字カウンターの居酒屋で、偶然となり合わせたれいんさんから、少しずつ、ゆっくりと話を聞かせてもらうような、そんなエッセイ集です。

できるだけネガティブをポジティブに変換しようとする。でもそれにはちょっとしたコツが必要なのだ。

れいんさんが持っているそんなコツが育まれた場所には、家族や友人、仲間、尊敬する人、会ったことのない祖父や猫。ぬくもりに溢れる存在がある。

大切なものを大切にする。

そんな、シンプルで一番むずかしいことのコツを、このエッセイ詩はお裾分けしてくれる。

たいせつな毎日と、それぞれの愛すべき人生のために。

時に怖いときもあるかもしれないけれど、ひらいてみたら、あなたも思わぬ出会いやぬくもりと触れ合えるかもしれない。

●本文抜粋

「ひらいてみたら」より：

ひらいてみたら おそくない

まだまにあうよ きづいてよかった

しゅっぱつしたバス きみをまってくれる

「あかり」より：

人間は不機嫌である必要がない。

だれだかわからないゆきすがりのひとに、

手を振りたくなるのはみんな一歳の頃から同じ。

そしてその余韻でにこにこしてしまうことは宝石のように

ぼくにはあかるく見える。

そんなひとりひとりが

暗い宇宙のこの星の

こころをあかるく照らしている。

「おかえりなさい」 より：

たいせつな人を迎えるこの言葉。

もちろんこれは命令形ではなくて

「よくぞお帰りなさいました」の略。

「いってらっしゃい」

つまり、“無事に帰ってきてね〞と送り出した願いが、

この言葉で完結する。

同行できず、待つしかないとき。

人は言葉に願いをこめて、

はじまりからおわりまで、相手の無事をつつみこむ。

＜プロフィール＞

●著者：道山れいん

道山れいん (みちやま・れいん)

詩人。福岡県生まれ。2019年フィンランド・ラハティ詩祭映像詩部門で日本人初の優秀賞。2022年、朗読詩の大会「Kotoba Slam Japan」全国優勝。2023年、国際ポエトリースラム大会・パリPSWとリオWPSCに日本代表として出場、リオデジャネイロでは日本人初の準決勝進出。詩集『水あそび』『水の記憶』『しあわせでいいじゃない』、2024年11月『ふたば』刊行(第58回小熊秀雄賞最終候補)。東京大学文学部国文学科卒。

Instagram: @michiyamarain X: @michiyama

●イラスト：カトウトモカ

茨城県出身、東京都在住のイラストレーター。

コーヒーと、つよそうな植物がすき。

Instagram：@tmktmk_ X：@okaca__

●帯文：向坂くじら

撮影／かくたみほ 写真提供／河出書房新社

詩人。「国語教室ことぱ舎」代表。Gt.クマガイユウヤとのユニット「Anti-Trench」でアーティストとしても活動。

2022年第一詩集『とても小さな理解のための』を刊行、近刊に詩集『アイムホーム』小説『踊れ、愛より痛いほうへ』など。

1994年名古屋生まれ。慶應義塾大学文学部卒。

■商品概要

著者 道山れいん

発行者 後藤聖子

イラスト カトウトモカ

帯文 向坂くじら

装幀・組版 川島雄太郎

発行所 七月堂

発行日 2026年4月19日

発売 4月11日（展覧会にて初売り）

判型 110×178mm 並製

頁数 166ページ

価格 1,800円＋税