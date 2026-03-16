子どもの心と身体にいいこといっぱい！ おすすめの習いごと「フラ」 親子で学ぶフラとハワイの基礎知識『こどもフラ KEIKI HULA キッズ&パパママのためのフラとハワイの基礎知識』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、イカロスMOOK『こどもフラ KEIKI HULA～キッズ&パパママのためのフラとハワイの基礎知識』を2026年3月16日に発売いたしました。

■小1キッズフラダンサー、リコちゃんがフラとハワイのいろいろをご紹介

フラを習ってみたい、フラを習いはじめたけれど、よくわからない。

そんなキッズとパパママがまず知りたいフラとハワイの基礎知識をぎゅっと一冊にまとめました。





フラを習うことは、キッズたちの心身にたくさんの好影響があります。実際に子どもの頃からフラを習い続けた人の中には、社会に出て活躍している人も少なくありません。なによりハワイ音楽に合わせてみんなで踊るのは楽しい！ハワイアンの衣装もかわいいのが魅力！老若男女だれでも楽しめるので、パパもママも家族みんなで踊ることもできます。ほとんどのページは、小学校低学年の子どもでも読めるよう、すべての漢字にルビを付けました（一部、大人と一緒に読むページもあります）。フラを習いはじめた小学1年生のリコちゃんが案内役となって、フラとハワイについて知りたいみなさんをご案内します！お子さんの習いごととしておすすめのフラ。ぜひ一度、その世界を親子でのぞいてみませんか？

■フラを習うと、子どもの心身にこんないい影響が！

・音やリズムをとれるようになり音感覚アップ

・踊る楽しさ、歌う楽しさを実感できるようになって表現力アップ

・中腰やターンなどで体幹が鍛えられて身体能力アップ

・先生につくことで礼儀や忍耐が学べて社会性アップ

・基本的に群舞なので協調性アップ

・うまくなってきたらコンペなどの機会もあって向上心アップ

■本誌は以下のような方におすすめです

・フラに興味がある、フラを習いはじめた、お子さんとその親御さん

・想定年齢：就学前～小学3、4年生くらい

■誌面イメージ足の動きと手や腕の動きを組み合わせて踊るフラ。基本中のきほんを紹介します。

フラを踊りはじめたら、フラのふるさとハワイのことを知る機会が増えてきます。

フラの歌の中には、かつてのハワイ王国の王族たちがよくうたわれています。

レイに使われたり、歌の中に登場したり。フラとハワイの植物は切り離せない存在です

教室で使われることがある簡単なハワイ語がわかると、レッスンがぐっと楽しくなるはず。■本誌の構成

［巻頭企画］

フラって楽しいよ

～ケイキフラダンサーたちの声

～フラで育った人インタビュー

第1章 フラを知ろう

フラってなあに？／きほんの動きかた／フラのうた／フラの楽器／レイってなに？ ほか

第2章 ハワイを知ろう

ハワイの島じま／ハワイの神さま／ハワイのえらい人／ハワイの植物／アロハって何？ ほか

第3章 もっといろいろフラ

レッスンに必要なもの／ハワイ語を知ろう／フラ用語集／フラスクール紹介

■書誌情報

誌名：こどもフラ KEIKI HULA～キッズ&パパママのためのフラとハワイの基礎知識

編者：素敵なフラスタイル編集部

発売日：2026年3月16日（月）

仕様：B5判／112ページ

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1727-9

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10155638.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本 由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：旅行・カルチャー編集部

tabinohint@ikaros.jp