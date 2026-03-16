日本のカーボンニュートラル実現に向けて：Vena Group 「WIND EXPO【春】～第17回 [国際] 風力発電展～」 に出展

ヴィーナ・エナジー・ジャパン株式会社

アジア太平洋地域でグリーンソリューション事業を展開するヴィーナ・グループ（Vena Group）は、2026年3月17日から19日まで東京ビッグサイトで開催される「WIND EXPO【春】～第17回 [国際] 風力発電展～」（WIND EXPO） に出展します。当社ブース（W28-01）では、日本のクリーンエネルギーを推進する同社の取り組みを紹介します。

WIND EXPO 2026 Vena Group展示ブース（イメージ）

2013年、Vena Groupは日本での事業を開始以来、着実に事業基盤を拡大してきました。現在、全国で43カ所（うち陸上風力3カ所）、総設備容量約1.1GWの発電所の運営・維持管理を行っています。開発、設計・調達・建設（EPC）、運用・保守（O&M）を内製化する垂直統合モデルの構築により、高品質でコスト効率に優れた再生可能エネルギーを提供し、日本の長期的な脱炭素目標の実現、および地域経済の発展にも貢献しています。

WIND EXPOでは、Vena Groupの風力発電開発における知見やデジタルインフラ戦略、将来を見据えた高レジリエンスで持続可能なエネルギー基盤の構築に向けた取り組みを紹介します。変化する日本のエネルギー需要に対応しながら、アジア太平洋地域で培った専門性と地域パートナーとの連携を活かし、安定的かつ持続可能な事業運営に向けた取り組みについてお伝えします。

地域とともに、地域のために

地域との共生は、Vena Groupの事業活動における重要な柱の一つです。地域住民や自治体との連携を通じて、環境保全への配慮と地域経済の発展の両立を図りながら、再生可能エネルギー事業開発が地域社会に長期的な価値を創出することを目指しています。



Vena Energy 日本代表のラウル・リエンダは以下の通り述べています。

「日本政府が掲げる『2050年カーボンニュートラル』を実現に向けての再生可能エネルギーの推進には、地域社会との信頼関係を築くことが不可欠です。WIND EXPOでは、クリーンエネルギーの供給にとどまらず、事業を展開する地域社会に長期的な価値創出を目指す当社のプロジェクトについて紹介できることを楽しみにしています。 」

当社ブース（W28-01）にぜひお立ち寄りいただき、パートナーシップの機会についてご相談ください。Venaチーム一同、皆さまのご来場をお待ちしております。

■開催概要

- 名称：WIND EXPO【春】～第17回 [国際] 風力発電展～- 会期：2026年3月17日（火）~ 3月19日（木）10:00～17:00- 会場：東京国際展示場（東京ビッグサイト）- 公式URL：https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/wd.html (https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/wd.html)※入場には事前の来場者登録が必要となります。こちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+EpJ/ECBUI3NwNuY9uajUSz/3FVJzO7N4=&mpDistinctId=NTBjM2JhZDQtNWFhZC00MTllLWFkYjUtYTg5MTg4ZDFjMzcw&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3MzM4MTU5NiwiaWF0IjoxNzczMzgxNTk2LCJleHAiOjE3ODgzODE1OTYsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6ImU1NzU2NTA3M2E3OTRhZjA4MDY3ODk5ZDlkMzBjMTMyIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzczMzgxNTk2LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.jU000prcVyMG6o_c3nvj83Ib3UMRwgoF12JlDT65s14gC0nUSrvdnnokuDbO4jKHcOgM8oAeHk9UgRyUS0UF8lvOnhw6KhspzuUDV0cqCH7tJgFG-NHsD95izA8WAK-FAFqRQdBiJKqvXSMNhXwQAuqMcDDvvJYW1uJ1dISmYwqAQ7OQQlUCsWn5-mWffvmZqH8agPXUkor_XEDzUKbhncrNshOAxG4RjZvpB88Fu430PrxuZ46MWKqsH5MU7jBjEiDJSlIVz-ELinPgvseiOAJHNUjN3u11_XqjCeI04rkHGliAFb5ReC0pGUWB-1f7YSOnsk2EFhNvd5q49VeMtw&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=direct_traffic&utm_medium=direct&utm_source=none)よりご登録をお願いいたします。■「WIND EXPO【春】～第17回 [国際] 風力発電展～」 について

2050年カーボンニュートラル実現に向け、主力電源としてますますの普及が期待される風力発電。本展には風車から風力発電所の建設、保守・運用、洋上風力技術まであらゆる製品・技術が出展し、世界各国から専門家が来場する展示会として業界に定着しています。

世界中から人と情報が「リアル」に集まる本展は、face to faceで風力ビジネスを加速させる重要なプラットフォームです。

VENA GROUP（ヴィーナ・グループ）について

Vena Global Group Pte Ltdは、アジア太平洋地域におけるエネルギーおよびデジタルインフラの転換を牽引するグリーンソリューション分野のリーディングプロバイダーです。Vena Groupは、再生可能エネルギーおよびデジタルインフラ事業を通じて、低炭素でAIを基盤とする未来社会への転換を可能にさせる統合的かつ持続可能で、経済性に優れたソリューションを提供します。

詳しくは、 https://www.venagroup.com(https://venagroup.com/) をご参照ください。

VENA ENERGY（ヴィーナ・エナジー）について

Vena Energyは、アジア太平洋地域におけるグリーンエネルギー分野のリーディングプロバイダーとして、持続可能かつ手の届く価格の再生可能エネルギーへの転換を加速させ、事業地域や関係者の経済的および社会的発展、更には環境保全を目指しています。

我々は、合計出力38GW[1]の太陽光発電所、風力発電所（陸上／洋上）の再生可能エネルギー発電ポートフォリオに加え、さらに25GWh[2]の蓄電池システムならびに年間84.8万トン規模のグリーン水素およびアンモニアを含むグリーンインフラ開発パイプラインを通じて、グリーンエネルギーソリューションを提供しています。

世界80か所以上の拠点に1,000名を超える従業員を擁する当社は、低炭素エネルギーの普及促進、気候変動対策への貢献、そしてより環境に配慮した未来づくりを目指しています。

※1. 2024年12月31日現在

※2. OCCにおいて様々な段階にある0.2GWhの蓄電池システム（BESS）を含む。

詳しくは、https://www.venaenergy.co.jp(https://venaenergy.co.jp/)（日本語）、https://venagroup.com/（英語）、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/venagroup/?viewAsMember=true), Facebook(https://www.facebook.com/profile.php?id=100076245529561), Instagram(https://www.instagram.com/vena_group_japan/?hl=en)をご参照ください。

VENA NEXUS（ヴィーナ・ネクサス）について

Vena Nexusは、アジア太平洋地域において約3GW ITに及ぶAI対応型データセンター（AI-DC）の開発ポートフォリオを有するグリーン・デジタルインフラプラットフォームです。

アジア太平洋地域でのグリーンフィールド型のインフラ開発、EPC（設計・調達・建設）、O&M（運営・保守）における豊富な知見と実績を活かし、持続可能なAI主導の経済への移行を支えるグリーンデータセンターソリューションの推進に取り組んでいます。

詳しくは www.venanexus.com(https://venagroup.com/vena-nexus/) をご参照ください。