特集「いつかは、ビジネスクラス」 “読めば飛行機に乗って旅したくなる” 『航空旅行 2026 SPRING（vol.52）』発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、『航空旅行 2026 SPRING（vol.52）』を2026年3月16日に発売いたしました。

■第1特集「いつかは、ビジネスクラス」

世界中のエアラインがしのぎを削る最新のビジネスクラスを徹底解剖する「いつかは、ビジネスクラス」。シートの居住性から極上の機内食、ラウンジに至るまで、実際に搭乗・体験したからこそわかる各社のサービスの違いを詳しく解説します。これからビジネスクラスの利用やマイルでのアップグレードを検討している方には、最適なフライト選びに直結する実用的な情報です。

また、すぐに搭乗の予定がなくても、各社が誇る最高峰のホスピタリティや美しい機内の様子を豊富な写真とともにレポートしているので、読むだけで“極上の空の旅を体験している気分”を楽しんでいただけます。

■第2特集「機内Wi-Fiの新常識」

急速な進化を遂げ、いまや空の旅に欠かせないサービスとなった「機内Wi-Fi」。本特集では、国内外の各エアラインで高速化が進む次世代システムの動向を詳しく解説します。実際に搭乗して「上空でどこまでサクサク繋がるのか」を検証したリアルなレポートは、フライト中の仕事やエンターテインメントを重視する方にとって、搭乗前に知っておきたい賢い活用術が満載です。

■第3特集「エコノミークラスで楽しむ空と旅」

もっとも身近な座席である「エコノミークラス」。本特集では、ANAの羽田～ウィーン線（長距離欧州路線）と、JALの成田～グアム線（リゾート路線）という対照的な2つのフライトレポートを軸にお届けします。実際のフライトで見えてきた長時間の機内での快適な過ごし方や、各路線ならではの機内食の魅力などをリアルな視点で紹介。ANA、JALを利用して海外旅行を計画している方にとって、移動時間も旅の素敵な一部にするための実践的なヒントが得られます。

■本誌は以下のような方におすすめです- 旅が好きな方、旅をしている気分を味わいたい方- 航空会社のサービスに興味がある方、詳しく知りたい方- 海外旅行によく行かれる方、行ってみたいと思っている方

■誌面イメージ第1特集「いつかは、ビジネスクラス」では、JALのA350-1000によるパリ線のほか、カタール航空「Qスイート」やANA「ANA BUSINESS STAGGERED」など各社のビジネスクラスをご紹介

第2特集「機内Wi-Fiの新常識」では、ANA担当者へのインタビューを通じて高速Wi-Fiの仕組みや無料化の狙いを解説。スターリンク導入エアラインの実体験レポートも紹介します

第3特集「エコノミークラスで楽しむ空と旅」では、ANA羽田～ウィーン線とJAL成田～グアム線を取材。エコノミークラスでの機内時間を快適に楽しむヒントを紹介します

■本誌の構成

＜第1特集＞

「移動」を「楽しみ」に変える

いつかは、ビジネスクラス

・JAL 最新鋭フラッグシップ、エアバスA350-1000 でパリへ

・世界を驚かせた個室、カタール航空「Qスイート」で行くドーハ経由ポルトガル

・サンフランシスコ発成田行き、ANAの主力「ANA BUSINESS STAGGERED」フライトルポ

・ファーストクラスに迫る快適性の正体「ビジネスクラスの現在地」

・次の旅で選びたい「注目エアラインの最新シートカタログ」

・憧れの境界線を越えて「THE LOUNGE」

＜第2特集＞

“無料＆高速化”上空1万メートルの通信革命

機内Wi-Fiの新常識

・教えてANAさん！「次世代高速機内Wi-Fiは空の旅をどう変えるの？」

・本当に爆速だった…「カタール航空Starlink搭載機レポート」

＜第3特集＞

ANA羽田～ウィーン線／JAL成田～グアム線

エコノミークラスで楽しむ空と旅

＜その他企画＞

航空写真家深澤明のニッポンの空と土地を旅する「とある便で、どこかへ。」

トラベルジャーナリスト橋賀秀紀が注目する「航空券とマイレージプログラム」

sky-budget監修『航空旅行』トピックス～2025年度下半期

世界のエアポート物語～ホノルル国際空港

■書誌情報

誌名：航空旅行2026 SPRING（vol.52）

発売日：2026年3月16日（月）

仕様：A4変型判 /128 ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1719-4

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10154673.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：『航空旅行』編集部

contact@ikaros.jp