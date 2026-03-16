息スッキリの「クロレッツ」シリーズから“大粒×フルーツ”の「クロレッツ ビッグフルーツ」を3月23日（月）から全国で販売開始持ち運びに便利なミニパウチも新登場！

モンデリーズ・ジャパン株式会社

モンデリーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区 / 代表取締役社長：碇祐輔）は、息スッキリの「クロレッツ」ブランドから、通常のガムの約1.4倍＊の大粒で、噛むたびにフルーツの爽快感が広がる新ライン「クロレッツ ビッグフルーツ」を、2026年3月23日（月）より全国で発売いたします。また、同期間より俳優・町田啓太さんを起用したTVCM・デジタル広告を放映するとともに、豪華景品が当たるSNSキャンペーンを実施します。

※クロレッツXPオリジナルミントとの比較

クロレッツから“大粒×フルーツ”の新ラインが誕生！持ち運びに便利なミニパウチも！

「クロレッツ ビッグフルーツ」は、通常のガムの約1.4倍＊の大粒で、強い噛みごたえと、噛んだ瞬間から口いっぱいに広がるフルーツの爽快感が特長の製品で、パッションフルーツ味とシトラスミント味の2フレーバーを発売します。

パッケージは大粒ガムであることやフレーバーの特長が一目で分かるデザイン。また、気軽に試しやすく持ち運びにも便利なミニパウチも登場、ボトルとあわせて、さまざまなライフスタイルに対応します。

粒ガム市場では、ユーザーの約60％が一度に2粒以上を噛む習慣があるなど、噛みごたえのある“大粒ガム”へのニーズが高まっています。また、フルーツフレーバーは長年安定した人気があり、「クロレッツ ビッグフルーツ」は、こうした市場ニーズに応える新ラインとして開発されました。

※クロレッツXPオリジナルミントとの比較

【製品概要】

口に広がる爽快感を表現した「クロレッツ ビッグフルーツ」TVCM・新デジタル動画が完成！

このたび発売となる「クロレッツ ビッグフルーツ」の発売にあわせ、俳優・町田啓太さんを起用したTVCMおよびデジタル広告を2026年3月23日（月）より公開予定です。

爽やかでポジティブに、幅広いジャンルで活躍する町田さんを起用することで、製品の持つリフレッシュ感を分かりやすく伝えていきます。

新たに制作したデジタル動画では、町田さんが大粒ガムを口に入れた瞬間、あふれ出す爽快感とともに「ビッグリフレーッシュ！」と力強く叫び、ダイナミックに舞う姿を描いています。通常の約1.4倍のガム＊ならではの大きな爽快感を全身で表現した、印象的な映像に仕上がりました。

忙しい日々の中でも、噛むことで気分をリフレッシュできる存在として、「クロレッツ ビッグフルーツ」の魅力を分かりやすく伝えていきます。

※クロレッツXPオリジナルミントとの比較

■TVCM／デジタル動画概要

タイトル ：クロレッツ「ビッグフルーツ新登場！」篇

出演 ：町田 啓太（まちだ けいた）

公開日 ：2026年3月16日（月）より順次公開

展開媒体：TVCM（15秒）、デジタル動画（15秒／6秒）

１.TVCM (15秒)

タイトル ：クロレッツ「いい息でつづけ！いいジブン。」篇15秒 ビッグフルーツ新登場

YouTube URL ：https://youtu.be/l7MfbfKUMfI

２.デジタル動画 (15秒)

タイトル ：クロレッツ「ビッグフルーツ新登場！」篇15秒

YouTube URL ：https://youtu.be/_PwryV9YLIY

デジタル動画 (6秒)

タイトル ：クロレッツ「ビッグフルーツ新登場！」篇6秒（縦型動画）

YouTube URL ：https://youtube.com/shorts/_5zyMwAGPZ8

■出演者プロフィール

町田 啓太（まちだ けいた）

1990年7月4日群馬県出身。俳優。

Netflixシリーズ「グラスハート」やNetflix映画「10DANCE」、テレビドラマ「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」、大河ドラマ「光る君へ」での好演など、出演作が次々と話題に。

日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」の主演を務める。

発売記念「ビッグリフレッシュ！スクラッチくじキャンペーン」開催

発売を記念して、クロレッツ公式Xにて豪華賞品が総勢580名様に当たる「ビッグリフレッシュ！スクラッチくじキャンペーン」を3月23日（月）より開催します。

本キャンペーンは、X上のスクラッチくじで絵柄を揃えることで、豪華賞品への抽選に応募できる参加型企画です。当選する賞品が異なる2つのコースをご用意しており、町田啓太さんのビジュアルを使用したオリジナル賞品が50名様に当たる「町田啓太コース」と、ビーズクッションフィットチェアが30名様に当たる「ビッグフルーツコース」からお選びいただけます。はずれてもチャンスがある「参加賞」もご用意しています。ぜひこの機会にキャンペーンに参加して、ここでしか手に入らない豪華賞品の獲得に挑戦してみてはいかがでしょうか。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名：「ビッグリフレッシュ！スクラッチくじキャンペーン」

■キャンペーン内容：

＜応募期間＞

2026年3月23日（月）10:00～4月20日（月）23:59

＜応募方法＞

クロレッツ公式Xアカウント(@Clorets_jp)をフォローの上、指定の投稿（3月23日10:00の投稿、期間中1回のみ）をリポスト。その後、応募用投稿にある投稿画像をタップし、希望のコースを選択した上で、スクラッチくじで任意の3箇所を削る。絵柄が揃えば、結果をシェアすることで希望コースへ応募が完了。絵柄が揃わなかった場合でも、結果をシェアすれば、参加賞コースへの応募が完了となります。

※絵柄が揃ってあたりが出ても当選ではありません。結果のシェアで応募完了となり、応募締め切り後に厳正なる抽選の上、当選者を決定します。

※お一人様何度でもご応募いただけます（応募用ポストへのリポストは1回のみでOK）が、ご当選は期間中お一人様1アカウント1回のみとなります。

※シェア時にWeb版のXのポスト投稿画面が表示される、またはWeb版のXへのログインが求められる場合があります。すでにWeb版のXにアプリ版と異なるアカウントでログインしていた場合、意図しないアカウントでシェア（投稿）される可能性があるため、ポスト投稿前にアカウントを必ずご確認ください。

※広告をブロックするアプリやサービスなどをご利用の場合は、一時的に停止・解除いただくようお願い致します。

※クロレッツ公式Xアカウントのフォローが必須となります。

＜景品＞町田啓太コース

町田啓太オリジナル限定カットのQUOカード 5,000円分×50名様

ビッグフルーツコース

ビーズクッションフィットチェア（オレンジ）×30名様

参加賞コース

QUOカードPay 500円分×500名様※参加賞のデジタルギフトは町田啓太さんデザインではありません。

※応募締め切り後に、厳正なる抽選の上、当選者を決定します。

※当選された方のみ、4月下旬頃にXのDM（ダイレクトメッセージ）にて、ご連絡いたします。

＜モンデリーズ・ジャパンについて＞

モンデリーズ・ジャパンは約150カ国で親しまれるお菓子会社であるモンデリーズ・インターナショナルの一員です。 日本では1960年に事業をスタートし、「クロレッツ」「リカルデント」「ホールズ」「オレオ」「リッツ」等、日本の市場で愛されるブランドを送りだしてきました。ガム事業においては国内第2位のポジションを占めています。

【キャンペーンに関するお問い合わせ】

クロレッツ 「ビッグリフレッシュ！スクラッチくじキャンペーン」キャンペーン事務局

メールアドレス：clorets_big_fruits@mdlzjapan.com

事務局対応期間：2026年3月16日（月）～2026年5月22日（金）まで 10:00～17:00 (土日祝を除く)

【製品に関するお問い合わせ】

モンデリーズ・ジャパン お客様相談室 0120-199561 午前9:00～午後5:00（土、日、祝日、会社休日除く）