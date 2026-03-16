KKday、「2026年春節 インバウンド体験先ランキング」を発表。インバウンド消費は成熟段階に入り、旬の絶景や体験をめがけた『目的特化型』の地方滞在へシフト

株式会社KKDAY JAPAN

アジア最大級のオプショナルツアー予約サイトを運営する株式会社KKDAY JAPAN（読み方：ケーケーデイジャパン、所在地：東京都新宿区、支社長：大淵公晴、以下「KKday」）は、世界75万人以上のユーザーが利用するKKdayの予約件数データをもとに、2026年の春節（旧正月）休暇で日本を訪れるインバウンド旅行者に人気の都道府県ランキングを発表しました。本調査により、1位東京、2位大阪、3位沖縄、4位北海道、5位福岡であることが明らかになりました。

今年の傾向として、インバウンド旅行者の関心は「場所」から「体験」へとシフトしています。大都市を拠点に周辺地域へ足を伸ばし、その地域ならではの体験を目的に訪れる「目的特化型」の旅行が広がりつつあることが明らかになりました。

2026年 春節 人気都道府県ランキングTOP10

東京や大阪といったトップエリアは引き続き圧倒的な支持を集めつつも、単なる滞在地としてだけでなく、周辺地域へ旅行者を送客する「ハブ（拠点）」としての役割を一段と強めています。実際に、都市部を出発する地方への日帰りバスツアーや、広域周遊に便利な交通パスの予約が好調に推移しています。

その一方でランキング全体を見渡すと、沖縄県や北海道を中心に明確な体験コンテンツを持つエリアの躍進が際立っています。「雪」や「一足早い春」「ご当地グルメ」など、その時期・その場所でしか体験できない目的をめがけて能動的に足を伸ばす旅行者が増加しており、インバウンド市場がより深いレベルで「目的特化型」の旅行へ変化しつつあることが読み取れます。

沖縄・福岡の躍進を支えた「体験重視」の旅

冬の定番である北海道を抜き3位へ浮上した沖縄県は、大型テーマパークの誕生が新たな渡航目的として貢献したほか、季節限定のホエールウォッチングや周遊パスの利用が人気を集めています。また、5位へと躍進した福岡県は、便利な交通パスを活用した「九州周遊のハブ拠点」として機能しています。実際に福岡を起点として近郊の大分県（昨年16位→今年13位）へ足を伸ばす動きが活発化しており、「別府地獄めぐり」や「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」といった、現地での体験を目的とした予約が増加しました。

今年の春節・注目ポイント

1. 兵庫県が大躍進！都市部を拠点に「雪＋温泉」をセットで楽しむ

今年の春節で特に注目を集めたのが、大阪や京都から気軽に行ける兵庫県です。今年の春節は予約数が去年の約2.5倍と増加しました。この大躍進の背景には、「雪遊び」と「温泉」を一度の旅行で満喫できることにあります。兵庫県のスキー場「六甲山スノーパーク」など、「関西の都市部からすぐに行ける場所で雪景色を楽しんだ後、有名な温泉でゆっくり疲れを癒やす」という、日本のならではの「冬の風物詩」を楽しむ体験が人気を博しています。

2. 春節の時期のズレがポイント、一足早い「桜需要」

2025年の春節が1月29日始まりであったのに対し、2026年は2月17日開始と約3週間後ろ倒しになりました。この「カレンダーのズレ」が、旅行者の動向に新たな需要をもたらしています。それは、定番の冬のアクティビティを満喫しつつ、ひと足早く咲く「河津桜」も同時に楽しむという、一度の旅行で二つの季節を味わう「一石二鳥」のスタイルです。「早春の時期に日本を訪れるなら、やはり日本の桜も見たい」という心理が働き、全国に先駆けて咲く早咲き桜の絶景スポットがインバウンド旅行者の間で注目を集めています。こうした需要の高さは、静岡県のランクアップ（昨年18位→今年15位）という結果にも如実に表れています。実際に台湾市場でも「桜」に関連する検索数が増加しており、春節の後ろ倒しをきっかけとした「季節の移ろいを楽しむ体験」への高いニーズが明らかとなりました。

【桜の商品例】

▼静岡

日本の伊豆市河津への日帰り旅行：桜祭り、伊豆フルーツパークでのイチゴ狩り、修善寺温泉街の散策。：https://www.kkday.com/ja/product/162583-kawazu-zakura-festival-strawberry-picking-tour-izu-nagaoka-shuzenji-sakura-village

伊豆：桜と梅を楽しむ日帰り旅行｜河津桜、熱海梅園、フルーツパークでのイチゴ狩り｜東京・銀座発：https://www.kkday.com/ja/product/250783-japan-izu-cherry-plum-blossom-tour-kawazu-sakura-atami-plum-garden-strawberries-tokyo

アカオフォレスト（ACAO FOREST 【10％オフ】前売りチケット）（静岡県 熱海市・ワークショップ）：https://www.kkday.com/ja/product/123781-acao-forest-akao-herb-and-rose-garden-advance-ticket-handmade-experience-shizuoka-japan

3. 冬の定番「東北」は引き続き人気、SNSで話題の絶景を求める動きも

定番の東北地方も、引き続き絶大な人気を誇っています。とくに山形県と宮城県を一度に巡るバスツアーが好評で、「蔵王の樹氷」や「蔵王キツネ村」、そして「銀山温泉」を訪れるコースの予約が大きく伸びています。 雪景色に包まれたレトロな銀山温泉の街並みや、雪の中で暮らす愛らしいキツネの姿はSNSを通して世界中に広まり、「一生に一度は訪れたい日本の絶景」として海外の旅行者から憧れの的になっています。 予約増加の裏には、飛行機の移動が便利になったことも大きく関係しています。仙台空港や青森空港に台湾、韓国、香港からの直行便が増え、海外から直接アクセスできる環境が旅行者を後押ししました。また、秋田県は自治体と協力して「雪祭り」など冬ならではの伝統行事の魅力を積極的に発信し、予約数を大きく伸ばして成長しています。

【東北地方で人気の商品例】

▼宮城県/山形県

【冬季限定】東北｜銀山温泉日帰りツアー または 蔵王日帰りツアー キツネ村蔵王樹氷（仙台発）：https://www.kkday.com/ja/product/263470

宮城蔵王樹氷探検ツアー｜仙台駅発：https://www.kkday.com/ja/product/30578

宮城蔵王キツネ村 チャーター車 半日ツアー｜仙台駅発着：https://www.kkday.com/ja/product/23981-miyagi-fox-village-tour-sendai-japan

▼宮城県/山形県/福島県

東京発 東北2日間ツアー 大内宿＋銀山温泉＋蔵王樹氷（ロープウェイ含む）温泉旅館1泊付き（朝食・夕食あり）：https://www.kkday.com/ja/product/182060

【各国と地域の春節休み】 ※春節元旦は2/17（火）

台湾：2/14（土）～2/22（日）

香港：2/17（火）～2/19（木）

韓国：2/16（月）～2/18（水）

中国：2/15（日）～2/23（月）

ベトナム：2/14（土）～2/22（日）

シンガポール：2/17（火）～2/18（水）

マレーシア：2/17（火）～2/18（水）

インドネシア：2/14（土）～2/17（火）

フィリピン：2/17（火）

【調査方法】

対象期間：2026年の春節連休期間 2/14（土）～2/23（月）

対象地域：春節休暇がある台湾、香港、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、フィリピン、ベトナム、インドネシア

調査方法：KKdayの予約データよりランキング化

株式会社KKDAY JAPAN

KKday（ケーケーデイ）は現地オプショナルツアーやアクティビティに特化した旅行体験予約プラットフォームです。世界中の旅先の特⾊あるツアーを網羅し、旅行者が個別にツアーやチケットを手配する手間を省き、旅行計画の利便性を向上させるサービスを提供しています。

KKdayのプラットフォームは、92ヵ国550都市以上をカバーし、35万件を超える旅行商品を取り扱っています。世界中の利用者がもっと自由で快適に旅行体験を楽しめるよう、サイトは日本語、繁/簡体字、英語、韓国語などの多言語に対応しています。KKdayは、今後も高品質なオプショナルツアー・現地アクティビティ・旅行体験を提供してまいります。



【会社概要】

日本法人：東京都新宿区四谷1-22-5 WESTALL四谷ビル2階

日本支社長：大淵公晴

設立： 2014年5月

拠点：台湾、日本、韓国、シンガポール、マレーシア、ベトナム、フィリピン、タイ、香港、上海 、オーストラリア

事業内容：現地オプショナルツアー予約サイト

URL：https://kkday.me/9lGbC

メディア連絡先：jp-media@kkday.com