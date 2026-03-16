1980～1990年代の京急を楽しむ一冊『京浜急行電鉄　快速特急の時代』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、ムック『京浜急行電鉄 快速特急の時代』を2026年3月16日に発売いたしました。

京浜急行電鉄（以下、京急）がかつて誇った最優等列車「快速特急」。その名称が「快特」へと正式に統合される1999年までの熱き時代を、当時の乗務員たちの証言と膨大な資料で描き出したのが、本誌『京浜急行電鉄 快速特急の時代』です 。

本誌は、単なる車両解説にとどまらず、並行する国鉄・JRに真っ向から挑んだ「赤い電車」の矜持と、それを支えた現場の社員たちの物語を濃密な情報量で伝えます。

■誌面イメージ

快速特急登場から「快特」への発展的解消までの歩みを解説します。

1970年代末から2000年代初頭までの京急電車の歩みを紹介します。

●主な内容

１. 「快速特急」誕生の背景と国鉄への対抗

「快速特急」は1968年、都営地下鉄1号線（現・浅草線）との直通運転開始に伴い誕生しました 。当時の「特急」が停車駅増加を余儀なくされたため、速達性を維持し、強大なライバルである国鉄東海道線に対抗するために設定されたのが、この新種別でした。

本誌では、1995年に105km/hから120km/hへ引き上げられたスピードアップについても詳しく触れています。特に品川～横浜間でJR東海道線の特急を追い抜くシーンは、京急ファンにとっての「花道」であり、運転士にとっても誇り高き瞬間であったことが語られています。

２. 時代を彩った名車たちの「運転の実際」

本誌の白眉は、元運転士や車掌といったOBたちが語る、各形式の知られざる「癖」や運転感覚のリアリティです。

●旧600形（2代目）： 2ドア・クロスシートを備えた「快特専用車」の代名詞的存在でしたが、実際には高速域での伸びに欠け、運転士からは「カルダン駆動の在来車」と揶揄されることもありました 。ラッシュ時には混雑への弱さが露呈し、現場ならではの苦労話も収録されています。

●旧1000形（初代）： 最大勢力を誇ったこの形式は、普通から快速特急まで幅広くこなす「万能選手」でした 。三菱製と東洋製で異なる起動時の挙動（三菱は一呼吸遅れるなど）や、独特のローリングを見せたOK台車の特性など、メカニズムに踏み込んだ解説がなされています。

●2000形： 京急のイメージを一新したフラッグシップ。集団見合い式クロスシートを採用し、ラッシュ時の収容力と快適性を両立させました 。120km/h運転開始時には、JRから土地を買ってカーブを改良したエピソードや、上皇陛下（当時は皇太子殿下）がご乗車になった「御乗用列車」としての貴重な記録も綴られています。

●800形（2代目）： 京急初の右手操作ワンハンドルマスコンを採用した4扉通勤車 。普通車用でありながら抜群の加速力を誇り、朝ラッシュ時の「逃げ切り」に貢献した姿が描かれています。

３. 京急ならではの「文化」と「ことば」

本書は、鉄道の専門用語だけでなく、京急特有の「ことば」についてもコラムで詳しく解説しています。

４. 資料性と訓練の記録

巻末には、各形式の竣工図表や編成表といった、歴史的資料としての価値が高いデータが網羅されています 。また、事業用車である「デト11・12形」「デト17・18形」についても、その役割や事故復旧訓練での活躍ぶりが詳しく取材しており、安全を支える裏方の存在を浮き彫りにしています。

『京浜急行電鉄 快速特急の時代』は、単なる懐古趣味の書ではありません。限られた条件（曲線の多い線路条件、高密度ダイヤ、強力な競合相手）の中で、いかにして「速さ」と「サービス」を追求し続けたかという、一つの企業努力の記録です。

元乗務員たちの証言からは、電車の振動、モーターの唸り、そして乗客を安全に運ぶという強い使命感が伝わってきます 。京急ファンはもちろん、鉄道に興味を抱く全ての人が、鉄道の持つ情熱とドラマを感じ取ることができる一冊です。

■目次

「快速特急」の時代

京急電車運転の実際 新性能電車編

鉄道事故総合対応訓練

在来車（吊掛電車）

京急電車運転の実際 在来車（吊掛電車）編

解説編（在来車）

資料編 形式図・竣工図表

■書誌情報

誌名：京浜急行電鉄 快速特急の時代

発売日：2026年3月16日（月）

仕様：B5判/ 132ページ

定価：2200円（本体2000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1722-4

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10154686.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

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株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

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