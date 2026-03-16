人気モデル「PyunA.」が天使のような可憐な姿を披露！あざとさあふれる姿に視線集中。

fast step株式会社

ファッション通販サイトを運営する株式会社dazzy（代表取締役 下井大学 / 本社：東京都中央区）は、SNS総フォロワー100万人超を誇るモデル・インフルエンサーのPyunA.（ぴょな）がプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」より天使を思わせる可憐さとあざとさを兼ね備えた新作ランジェリーを発表しました。2026年3月16日(月)19時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。

心地よい春風のように包み込む…ANGEL LINEに新作誕生

Enfel produced by PyunA.

「Enfel（エンフェル）」は、“Angel（天使）”と“Devil（悪魔）”の造語。

真逆の魅力──あざと可愛い×セクシーでスタイリッシュという二面性をテーマに、自分の“好き”や“まだ知らない自分”と出会えるランジェリーを提案いたします。

今回Enfelがお届けするのは、トキメキと心地よさを纏う“天使“の姿…

― ちょっぴり大人な、色っぽ天使 ―

公式サイトはこちら :https://d-rw.com/pr-enfel-03161color：ブラック

華奢なコード使いが女性らしさを際立たせ、繊細で儚げなムードを演出。

アシンメトリーなショーツが脚を長く美しく見せ、ブラジャーベルト部分やショーツバックに施したレースが上品な大人の色気を引き立てます。

color：ブラック

size：B～Gカップ / アンダーバスト65～75

price：\3,500(税込)

商品ページはこちら :https://d-rw.com/pr-enfel-03162

―ふわりと香る、やさしい春の気配―

color：ホワイト

羽のようなカメリア刺繍がやさしく包み込み、可憐でロマンティックな印象に。カップ中央に配したフラワーモチーフが華やかさを添え、特別感のある一着に仕上げました。

さらに2枚構造のパッドで、美しいバストラインを演出する機能性も兼ね備えています。

color：ホワイト

size：B～Gカップ / アンダーバスト65～75

price：\3,500(税込)

商品ページはこちら :https://d-rw.com/pr-enfel-03163

選べる2タイプのショーツをご用意♪

フルバックtypeTバックtype

size：Sサイズ(ヒップ:82-90cm)

Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

Lサイズ(ヒップ:92-100cm)

price：ショーツ（フルバック） \1,500(税込)

ショーツ（Tバック） \1,500(税込)

ブランド概要

フルバックはこちら :https://d-rw.com/pr-enfel-03164Tバックはこちら :https://d-rw.com/pr-enfel-03165

ブランド名：Enfel（エンフェル）

プロデューサー：PyunA.（ぴょな）

LINE：https://lin.ee/dcOB5bT(https://lin.ee/dcOB5bT)

Instagram：https://www.instagram.com/enfel_official/(https://www.instagram.com/enfel_official/)

■プロデューサー情報

公式サイトはこちら :https://d-rw.com/pr-enfel-03161PyunA.（ぴょな）

2000年9月19日生まれ、東京都出身。韓国風メイクやファッションを取り入れた「あざと可愛い」スタイルが話題の人気インフルエンサー。SNS総フォロワーは100万人以上にのぼり、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めている。恋愛観や美意識への共感度も高く、投稿するたびに注目を集めるカリスマ的存在。モデルとしても活躍し、数々のファッションイベントに出演。その後、異次元とも言われる体型が「憧れの体型すぎる！」と話題となり、“ぴょなBODY”として認知される。現在はモデル業にとどまらずグラビアにも進出し、女性ファンはもちろん、男性ファンからの支持も集めている。

Instagram : https://www.instagram.com/_000919_(https://www.instagram.com/_000919_)

YouTube : https://www.youtube.com/@pyuna_official(https://www.youtube.com/@pyuna_official)

株式会社dazzy

〒104-0061

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