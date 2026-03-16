すべてを会社の”資産”に変換！チームで利用するチャットAIエージェント【NEO】4月7-8日のAI博覧会Springで会場限定！3ヶ月無料トライアルをプレゼント！

フラグメント株式会社

フラグメント株式会社

2026年3月16日

フラグメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤伸博）は、2026年4月7日（火）～8日（水）に東京国際フォーラムで開催される「AI博覧会Spring」にて、チームのチャット履歴などをすべて会社の“資産”に変換するチャットAIエージェント【NEO】を展示いたします。

また、当日会場限定でユーザー登録していただいた方に、3ヶ月の無料トライアルを提供いたします。

■ NEOとは

チャットAIエージェント【NEO】

NEOは、単なるAIチャットツールではなく、チームの会話を理解・記憶し、プロジェクトの知識として蓄積し続けるAIエージェントです。

会話から要件や意思決定の背景を整理し、チームのナレッジとして再利用できる形で構造化します。

その結果、企業内に散在している情報を一つの知識基盤として活用できるようになります。

NEOは次のコンセプトを掲げています。

「チャットは、2.0へ。」

これまでのチャットは、会話をするだけで終わるコミュニケーションツールでした。

しかし企業の業務において、会話の中には多くの重要な情報が含まれています。

- 意思決定の背景- 仕様検討の議論- 顧客とのやり取り- プロジェクトの経緯

こうした情報は、従来のチャットでは流れて消えてしまいます。

NEOはこれらの会話をAIが理解し、知識として整理・蓄積することで、

「すべてを会社の“資産”に変換するチャットAIエージェント」

として機能します。

なぜ今「チャット2.0」なのか

多くの企業では、日々膨大なコミュニケーションがチャット上で行われています。

しかし、その情報の多くは整理されることなく流れてしまい、必要な情報を探すために多くの時間が費やされています。

調査では、ナレッジワーカーは勤務時間の約20～30％を情報探索に費やしていると言われています。

また、会議時間の多くも意思決定の整理に費やされており、企業の生産性を下げる要因となっています。

会話構造化AI エージェント【NEO】（Next Evolution Operator）

NEOはこうした課題を解決するために開発されました。

AIがチームの一員として会話に参加し、

- 会話内容の整理- 要件定義の構造化- 意思決定の背景の保存- 次のアクションの提案

を行うことで、チームの生産性を大きく向上させます。

NEOは単なるAIツールではなく、

「チームの一員として働くAI」

という新しい概念のAIエージェントです。

「それ、まだ人に聞いてますか？」

企業では、日常的に次のようなコミュニケーションが発生しています。

- 「この仕様ってどう決まったんでしたっけ？」- 「この案件の過去の提案資料ありますか？」- 「この顧客、前回なぜ失注しました？」

こうした情報は本来、企業にとって重要なナレッジです。

しかし多くの場合、

- 個人の記憶- 過去チャット- メール- 個人フォルダ

などに分散しており、すぐに参照できない状態になっています。

NEOでは、チームの会話をAIが理解し、ナレッジとして蓄積することで、

「人に聞かなくても、NEOに聞けば分かる」

状態を実現します。

■ 主な特徴

AI博覧会での展示内容

- 会話のリアルタイム構造化雑多な議論から重要な情報を抽出し、見やすく整理。- ナレッジの蓄積と再利用過去のやりとりをプロジェクト単位で記憶し、必要な場面で呼び出し可能。- 組織の知識を横断的に活用チーム内の会話や資料をもとに、必要な情報を迅速に提示。- カスタマイズ可能なアウトプット組織やプロジェクトのニーズに合わせた出力形式に対応。

AI博覧会Springでは、以下の内容を中心に展示を行います。

- NEOのデモ体験- 会話から要件定義が生成されるプロセス- チームナレッジの自動蓄積- AIによる意思決定支援

来場者は、実際にNEOを操作しながら、

「会話がそのまま会社の資産になる体験」

を体験することができます。

AI博覧会限定キャンペーン

AI博覧会Springの開催期間中、

NEOブースにてユーザー登録をしていただいた方限定で、特別キャンペーンを実施します。

通常、NEOの無料トライアル期間は1ヶ月ですが、

AI博覧会限定で「3ヶ月間の無料トライアル」を提供します。

NEOを実際の業務で体験していただき、

チームの会話がどのようにナレッジとして蓄積されていくのかを実感していただく機会となります。

■ NEOウェブサイト

https://agent-neo.ai/

【開催概要】

当日は小間番号【F-6】にて皆さまをお待ちしております。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。

名称：AI博覧会Spring2026

会期：2026年4月7日（火）・8日（水）

会場：東京国際フォーラム

主催：株式会社アイスマイリー

▼来場登録はこちら

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【会社概要】

会社名：フラグメント株式会社（英語表記：flagment, Inc.）

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：代表取締役CEO 伊藤伸博

事業内容：AIプロダクト開発、Webサービス開発・運営、受託開発、企画コンサルティング

URL：https://flagment.co.jp