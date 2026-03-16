JCBオリジナルシリーズ、“好きなこと”に寄り添う体験をエンターテインメント領域から提供開始

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB）は、JCBオリジナルシリーズ（以下、OS）会員向けに、スポーツや音楽などのエンターテインメント領域における体験の充実を目的とした新サービス提供に向けた取り組みを開始いたしました。

本取り組みは、OS会員の皆さまが大切にする「応援する気持ち」や「心に残る体験」といった感情価値に着目し、OS会員の“好きなこと”に寄り添うコンテンツを届けることを目的としています。

初回の取り組みとして、プロ野球コンテンツを通じて、「プロ野球ファン応援キャンペーン」や「プレミアムカード会員向けラウンジサービス」など、野球ファンの皆さまにお喜びいただける取り組みを2026年シーズンより開始いたします。

また、音楽ファンの皆さまに向けた取り組みとして「プレミアムカード会員限定JCB主催ライブ」も企画しておりますので、乞うご期待ください。

プロ野球ファンの皆さまに向けた取り組みについて

＜プロ野球ファン応援キャンペーン＞

本キャンペーンでは、一般チケットに加え、入手困難なプレミアムシートのチケットが当たるなど、プロ野球ファンの皆さまが試合観戦をより特別な体験としてお楽しみいただける特典をご用意しています。

【第1弾】

2026年3月16日（月）から4月15日（水）の期間中、OSに新規入会の上参加登録すると、抽選で計1,000名様以上にプレミアムシートなどの試合観戦チケットがあたります。

▶キャンペーンの詳細および注意事項はこちら(https://www.jcb.co.jp/campaign/yakyuu2603/index.html)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1361_1_3ff303d0dfa44a01705257800df1b42a.jpg?v=202603161151 ]

※賞品は変更となる可能性があります。

【第2弾】

OS会員の方を対象に2026年4月16日（木）から6月15日（月）のキャンペーン参加登録・利用期間中、ご利用合計金額5万円（税込）を1口として抽選でプレミアムシートなどの試合観戦チケットがあたります。

第2弾は既存会員の皆さまも対象としたキャンペーンです。詳細は後日あらためてご案内します。

＜プレミアムカード会員向けサービス＞

【ラウンジサービスの拡充】

京セラドーム大阪において、「JCBオリジナルシリーズラウンジ」を新設。シーズンシートをお持ちのJCBゴールド以上のプレミアムカード（※）会員の皆さまは、専用エリアでビュッフェ料理を食べながら、ゆったりと試合観戦をお楽しみいただけます。

※JCB ザ・クラス、プラチナ、ゴールド ザ・プレミア、ゴールド等

▶京セラドーム内「JCBオリジナルシリーズラウンジ」について詳細はこちら(https://www.buffaloes.co.jp/news/detail/202600704027.html)

JCBオリジナルシリーズにおける今後の取り組みについて

JCBオリジナルシリーズでは、会員の皆さま一人ひとりの“好きなこと”に寄り添うカードを目指し、スポーツや音楽などのエンターテインメント領域における提供コンテンツや特典の幅を広げ、サービス強化に取り組んでいく予定です。こうした取り組みを通じて、お客様の記憶に深く刻まれる“特別な体験”をお届けし、皆さまにとって魅力ある体験を継続的に届けてまいります。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1361-6a3e41a0327af2c299b84cec7bc89374.pdf