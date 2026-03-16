「医療ＤＸ／サイバーセキュリティの課題と展望」と題して、一般社団法人Health ISAC Japan 事務局長 江原 悠介氏によるセミナーを2026年4月17日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

医療ＤＸ／サイバーセキュリティの課題と展望

～医療環境・政策動向の変化を正しく理解し「次の一手」を探る～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26090

[講 師]

一般社団法人Ｈｅａｌｔｈ ＩＳＡＣ Ｊａｐａｎ

事務局長 江原 悠介 氏

[日 時]

２０２６年４月１７日（金） 午後２時～４時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

２０２５年１０月の高市内閣総理大臣の所信表明では、医療分野の財政安定や効率化、医療ＤＸ推進が強調されています。

２０２２年に厚労省が策定した「医療ＤＸ令和ビジョン２０３０」でも医療のデジタル化推進に加え、その安定的な環境維持に向けたサイバーセキュリティやＡＩガバナンスの整備がフォーカスされ、さらに２０２５年１１月の経済安全保障推進会議では「医療」を基幹インフラに指定する方針にまで踏み込まれました。

ただ、これらの状況は数年前と比較してほぼ変化が見られないと言えます。こうした理由の主因は経済的なリソース不足が原因と説明されることが多いです。しかし、本当にそうでしょうか。例えばその問題が解決されれば、事態は一気に変わるのでしょうか？答えは「否」です。

こうした状況の構造的な原因は、本来「医療」という分野が、その国の近代化の中でどのように社会福祉制度として歴史的に形成され、国民に受容され、どのように現在に至ったのかを正しく理解しなければ、真に把握はできません。

本講演では、明治以降の国内医療の近代化の変遷を踏まえつつ、現在に至るまでの医療環境・政策動向の変化を整理したうえで、現在の医療ＤＸ／サイバーセキュリティを阻む課題を明確化し、その解決に向けた＜次の一手＞を整理します。そのうえで、どのような医療ＤＸ／サイバーセキュリティの展望が求められるかについて解説を行う。



１．近代日本以降の医療制度、及びそれに対してＩＴ革命がもたらした影響



２．ＩＴ革命から医療ＤＸに至るまでの国内医療機関を取り巻く状況の変化

２-１．セキュリティリスクからサイバーリスクへ

２-２．国内関連政策の変化・動向



３．国内医療機関が直面するＤＸ／サイバーセキュリティ浸透を阻む構造的な課題



４．本来の課題に見る今後の展望



５．質疑応答

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