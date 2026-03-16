【アーカイブ配信開始】パルディアの事例から学ぶ「キャリア自律 × 人的資本経営」個人の働きがいと組織成果を両立する組織づくり

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年2月4日（水）に開催された「個人が活躍できる場づくりが、個人の働きがいと組織の成果を生む ～組織のゴールと社員のゴールを一致させる 「キャリア自律 × 人的資本経営」の実践知～」のアーカイブ配信を開始いたしました。

本セミナーでは、プロモーション事業を展開する株式会社パルディアの実践事例をもとに、個人のキャリア自律と組織成果を両立させる組織づくりの具体策を紹介しました。

アーカイブ配信概要

無料・アーカイブ視聴申し込みはこちら :https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260204-2/

2月4日（水）11:00ー開催「個人が活躍できる場づくりが、個人の働きがいと組織の成果を生む ～組織のゴールと社員のゴールを一致させる 「キャリア自律 × 人的資本経営」の実践知～」のアーカイブ配信となります。

《無料・アーカイブ視聴の申し込み》

https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260204-2/

《登壇者》

株式会社パルディア代表取締役社長 大川 祐介氏

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

セミナーのハイライト

- 全国ワーストから「5年連続ベストカンパニー」へかつては「社員からの憎しみすら感じる」と言われるほどの離職危機に直面していた同社。そこからどのように組織を立て直し、GPTW「働きがいのある会社」ランキングで5年連続選出、さらにモチベーション調査で最高ランクAAAを獲得する組織へと変革したのか。そのプロセスと背景を解説いただきました。- 【「ありがとうノート」が全施策の土台になる理由同社では、20年以上続く「ありがとうノート」という独自の取り組みを実践しています。社員同士が感謝を言葉にしてつなぐ“物理的なノートリレー”というアナログな仕組みが、若手と上司の距離を縮め、心理的安全性の高い組織文化を育む土台となっている理由について紹介いただきました。- 「成果を出せる人」が必ずしも「マネージャー」になれない基準同社では「売上を上げた人が昇進する」という従来型の評価だけではなく、独自の行動指針スコアを導入。次世代リーダー（ユースマネージャー）に求められる資質として、スキルや成果だけでなく、組織にどのような行動や価値観をもたらしているかを重視した評価基準について解説しました。

◆本セミナーのアーカイブ視聴はこちら

https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260204-2/

登壇者

株式会社パルディア 代表取締役社長 大川 祐介

2005年に株式会社パルディアへ入社し、2025年4月より代表取締役社長に就任。20年以上にわたり、消費財メーカー・流通チェーンを中心に 年間1,000件以上のプロモーションキャンペーン に携わり、WEB・SNS・店頭施策を横断したマーケティング支援に豊富な実績を持つ。

経営面では、10名規模から100名規模へと組織を段階的に拡大。事業成長に応じた組織設計やカルチャーづくりを主導し、「個人が活躍できる場づくり」を軸にした組織づくりを実践してきた。

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

2009年、三井住友銀行に入行、法人営業に従事。離職後「自分のやりたいことは何か？」に向き合い、通信制大学に入学、教員免許を取得。2013年、三田学園中学校高等学校に転職。担当業務のみに限らず、手上げでオールイングリッシュのキャリア教育、ビジネスコンテストの指導、入試広報業務にも従事。

2023年、（株）リクルートに転職、高校向けキャリア支援の営業職に従事。入社半年で新規好事例賞（グッドプラクティス賞）を2Q 連続受賞。兼業で（株）mizukara(旧GOAL-B)にジョイン、to C向けキャリアコーチングに従事。

2024年、自社を創業。転職支援をメイン事業とする。（株）リクルートから講演業務の外部委託を受け、講演家としても活動。4designs（株）では、法人向けコンサルティング・研修講師登壇に従事。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

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