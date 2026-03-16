ネイルサロン「ダッシングディバ」20周年記念全店にフォトスポット設置＆豪華景品が当たるSNSキャンペーンを展開中3月31日(火)まで

ヒューマンホールディングス株式会社

ネイルサロンを運営するダッシングディバインターナショナル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田口 謙一、以下「ダッシングディバ」）は、2026年3月31日(火)まで「20周年アニバーサリーキャンペーン」を展開中です。20周年の感謝を込め、サロン体験をSNSで共有し「指先からハッピーを広げる」参加型イベントを通じて、お客様と共に新たなネイル文化を盛り上げてまいります。

【本件のポイント】- 20周年を記念し、日頃の愛顧に感謝を込めた特別なキャンペーンを展開中- 公式Instagramフォロー＆ネイル写真投稿でハンドケア詰合わせセットが当たるチャンス- 20周年記念特設フォトスペースを全店に設置し、サロン体験をより楽しく演出■本件の概要- 期 間：2026年3月1日（日）から2026年3月31日（火）まで- 実 施 店 舗：DASHING DIVA全25店舗- 内 容：20周年アニバーサリーキャンペーン。公式アカウントのフォローと、20周年記念スペース等で撮影したネイル画像の投稿による参加型イベント- サイトURL：https://www.dashingdiva.co.jp/campaign/2603-anniversary.html■ 応募方法（4ステップ）

1.フォロー：公式アカウント「@dashingdiva_japan(https://www.instagram.com/dashingdiva_japan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)」をフォロー。

2.撮影：店内の「20周年記念スペース」またはお洒落な背景でネイルを撮影。

3.タグ付け：画像に公式アカウント「@dashingdiva_japan(https://www.instagram.com/dashingdiva_japan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)」をタグ付け。

4.投稿：投稿文に「#ダッシングディバ20」を入力してInstagramに投稿。

スキャンして今スグ応募！

【当選発表】2026年4月中旬に、Instagramのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします

※詳細は公式サイトをご覧ください■「DASHING DIVA」とは

DASHING DIVA の提案する革命的なネイルプロダクツやサービスはオープンわずか6ヶ月で“ベスト・オブ・ニューヨーク”マニキュア部門を獲得。そのDASHING DIVAが2004年11月、日本に1号店をオープンして以来、ニューヨークブランドらしいスタイリッシュさとキュートな雰囲気で、数多くのお客様に元気とキレイをお届けしています。目を見張るばかりの数のネイルチップやネイルプロダクツ、そしてニューヨークのネイルサロンならではのサービスと確かな技術をリラックスしてお楽しみいただけるネイルサロンです。

●DASHING DIVA ウェブサイト：https://www.dashingdiva.co.jp/

■ネイルネイルサロン ダッシングディバ 全25店

<直営店19店>

【東京】汐留シティセンター店、新宿サブナード店、茗荷谷店、東京ドームシティ ラクーア店、アトレ大井町店、ひばりが丘パルコ店、セレオ八王子店、グランデュオ蒲田店、トリエ京王調布店、錦糸町パルコ店、エミオ練馬店

【神奈川】アトレ川崎店、ノクティ溝の口店、西武東戸塚 S.C.店、ラスカ平塚店

【埼玉】ルミネ大宮店、浦和パルコ店 【栃木】宇都宮パセオ店 【愛知】名古屋ユニモール店

【東京】中野マルイ店、エキュート立川店、赤羽アピレ店、府中フォーリス店

【千葉】船橋東武店 【神奈川】新百合ヶ丘オーパ店

【ヒューマングループについて】

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。教育・人材事業による「海外人材の活用」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

ダッシングディバインターナショナル株式会社

●代表者：代表取締役 田口 謙一

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア3階

●資本金：1,000万円

●URL ：https://www.dashingdiva.co.jp/