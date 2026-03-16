Trip.com、「ワンダリア横浜 Supported by Umios」の電子入館チケットを３月16日より販売開始

株式会社Trip.com International Travel Japan

グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーのTrip.com は、2026 年 3月 19日（木）に横浜・関内エリアで開業する没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」（以下、ワンダリア横浜）の電子入館チケットを、2026年3月16日（月）より販売いたします。電子入館チケットは事前購入制で、Trip.comで購入可能です。

ワンダリア横浜は、驚きや不思議との出会いを臨場感のある映像とともにお届けする没入型体験施設です。来館者は高原や深海、原生林などそれぞれ異なるテーマが設定されている6つのゾーンを巡り、日常では体験できないような生き物や自然との出会いを楽しむことができます。

さらに、施設公式スマートフォンアプリ「ワンダリアアプリ」を使うことで、映像に登場する生き物の情報を入手しり、アプリ内で設定されたミッションをクリアすると施設内のカフェやショップで利用可能なクーポンを獲得できるなど、ゲーム感覚で施設内を巡ることができます。本アプリは、株式会社ディー・エヌ・エーが培ったゲーミフィケーションのノウハウを活かして開発され、アプリのダウンロード方法については、後日ワンダリア横浜公式Webサイトにてお知らせします。

Trip.comは、ホテルや航空券の予約に加え、現地での「遊び・体験」商品の拡充を強化しています。旅行者が目的地での移動や宿泊だけでなく、その土地ならではの体験までをワンストップで計画・予約できる環境を整えることで、よりシームレスな旅行体験の提供を目指しています。

今回のワンダリア横浜の電子入館チケット販売もその一環であり、横浜を訪れる国内外の旅行者に対して、宿泊や交通と組み合わせた新たな観光体験の提案を可能にします。Trip.comで購入した電子入館チケットはアプリ上で一元管理でき、当日はスムーズな入場が可能です。また、Trip.comのアプリは多言語対応のため、訪日外国人旅行者にも利用しやすい環境を整えています。

Trip.comでのチケット購入方法

Trip.comアプリの「遊び・体験」アイコンをクリック

「ワンダリア横浜」のバナーをクリックすると、チケット購入ページへ進みます。

チケット情報（税込）

大人（18歳以上）：2,900円～

中学生・高校生：2,200円

小学生：1,500円

幼児（4歳以上）：1,000円

3歳以下：無料

※大人は変動価格制となります

※各種障がい者手帳・被爆者手帳をお持ちの方とその付き添いの方は、大人一般料金の半額にてご購入いただけます。

施設概要

施設名 ： ワンダリア横浜 Supported by Umios

企画・運営 ： 株式会社ディー・エヌ・エー

所在地 ： 神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内タワー3F・4F

施設面積 ： 約4,200平方メートル

開業日 ： 2026年3月19日（木）

営業時間 ： 月曜日から木曜日 10:00～19:00

金曜日から日曜日/大型連休等 10:00～21:00

公式Webサイト：https://wonderia.jp

Trip.com（トリップドットコム）について

Trip.com は、39 の国と地域の 24言語および 35 の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界 220 の国と地域にある 150 万軒以上のホテルと、3,400 の空港を発着する 640 社以上の航空会社のフライト、そして20 万以上のアトラクションや現地ツアー商品を網羅した巨大なネットワークを有する Trip.com は、24時間年中無休の世界水準の多言語カスタマーサービスに加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万人もの旅行者が作る「最高の旅行体験」をお手伝いしています。URL: https://jp.trip.com

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