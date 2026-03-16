AI×人のハイブリッド体制で実現する次世代業務アウトソーシング

スパイスコード株式会社

スパイスコード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中河 宏文、以下「スパイスコード」）は、当社が提供する販売管理業務特化型ERPサービス「ロカルメ・オーダー for B2B」のAIエージェント技術を活用し、AI×人のハイブリッド体制による次世代業務アウトソーシングサービス「ロカルメ・オーダー AI・BPO」（https://order.localmet.com/bpo）の提供を開始いたしましたことをお知らせいたします。

スパイスコードは食品卸事業を自社で展開しており、受発注・在庫管理・配送業務において年間数十万件の実運用経験を有しております。その長年にわたるリアルな業務現場での課題やノウハウを活用し、現場起点で開発したシステムとオペレーション体制を基盤として、本サービスを構築いたしました。

サービス提供の背景

多くの企業がバックオフィス業務の効率化を課題としていますが、従来のBPOサービスでは人手に依存するためコストが高止まりし、品質のばらつきも課題でした。一方、AIのみでの完全自動化は、例外処理や判断が必要な業務への対応が困難です。

「ロカルメ・オーダー AI・BPO」は、当社が「ロカルメ・オーダー for B2B」で培ったAIエージェント技術を活用し、定型業務のAI自動処理と専門スタッフによる判断業務のサポートを組み合わせることで、コスト削減と品質向上を同時に実現する次世代AI・BPOサービスです。

サービスの特長

1. 自社で流通業を運営するIT企業ならではの実践知

自ら食品卸事業を運営する中で培った受発注・在庫・配送の実務知見に基づき、現場の実態に即したオペレーション設計を行います。机上の理論ではなく、実運用に裏打ちされたサービス品質を提供します。

2. 最短2週間での導入

現状の業務分析からAI設定・運用開始まで、最短2週間で導入可能。段階的な業務移行プランと並行運用期間を設け、業務を止めることなくスムーズにAI・BPOへ切り替えます。

委託可能な業務領域

受注処理からカスタマーサポートまで、バックオフィス業務を幅広くカバーし、お客様のニーズに合わせた業務設計を行います。

導入の流れ

STEP 1：業務分析・診断

現状の業務フローを詳細にヒアリングし、AI化できる領域と人が担うべき領域を切り分け、最適なAI・BPOプランを策定します。

STEP 2：AI設定・体制構築

AIエージェントの業務ルールを設定し、専門スタッフチームを編成。テスト運用で品質を確認します。

STEP 3：段階的移行・運用開始

業務を段階的にAI・BPOチームへ移行。並行運用期間を設け、品質を担保しながらスムーズに切り替えます。

STEP 4：継続改善・最適化

月次レポートで業務状況を可視化。AIの学習データを蓄積し、処理精度と効率を継続的に改善します。

技術基盤

本サービスは、「ロカルメ・オーダー for B2B」に搭載されたAIエージェントプラットフォームを基盤としています。生成AIが出力したコードを安全に評価実行するサンドボックス技術や、システム表現に変換して人とAIの協業を実現するコンパイラ技術など、独自技術を活用することで、高精度かつ安全な業務自動化を実現しています。

今後の展望

スパイスコードは、食品卸事業で培った実務知識とAIエージェント技術を融合させた「ロカルメ・オーダー AI・BPO」を通じて、B2B事業者のバックオフィス業務の高度化・効率化を支援してまいります。今後は対応業種・業務領域の拡大、AIエージェントの更なる精度向上、そして新たなサービスラインナップの追加を計画しており、より多くの企業様の業務改革に貢献してまいります。

サービス詳細

https://order.localmet.com/bpo

本件に関するお問い合わせ先

スパイスコード株式会社 広報担当

E-mail: info@spicescode.com