UVカットは、ユニクロで。ユニクロの駅ナカ店舗が今年も黄色に変身！店舗内にUV指数計を設置新商品やアップデートした商品が続々登場します

株式会社ユニクロ

ユニクロはJR池袋中央1改札内店や、京都駅八条口店など、国内外の多くの人が集まる駅構内の

7店舗にて太陽の日射しをイメージした外装の「黄色いユニクロ」を3月16日（月）より展開します。

今年は新たに、成田空港第2ビル店も「黄色いユニクロ」に変身。内5店舗では、UV指数計を設置し

外に出る前に対策をしていただけるよう、その日の目には見えない紫外線の強さを数値でお示し

します。

着るUVで手軽に全身対策できるユニクロの「UVカットコレクション」

今シーズンは「エアリズム」の素材にウルトラストレッチの機能が加わり、あらゆるシーンを快適に心地よく過ごせる「ウルトラストレッチエアリズムUVカットフルジップパーカ」が新登場。また、昨年登場した太陽からの熱を軽減させる遮熱機能がついた「UVカットコンパクトアンブレラ遮熱」はお客様の声にお応えし、大幅アップデート。骨と生地を変更して、より軽量に。持ち手も細くし握りやすくなりました。さらにトレンドの型が豊富にそろう「サングラス」も注目です。機能性とファッション性を兼ね備え、日々のさまざまなシーンで活躍するアイテムがウィメンズ、メンズ、キッズ、ベビーと家族全員のUVカット対策をサポートします。

UVカットコレクション特集ページ

WOMEN：https://www.uniqlo.com/jp/ja/women/uv-protection

MEN：https://www.uniqlo.com/jp/ja/men/uv-protection

KIDS/BABY https://www.uniqlo.com/jp/ja/kids/uv-protection

「黄色いユニクロ」 ラッピング店舗・UV指数計設置店舗について

＜ラッピング店舗＞JR池袋中央1改札内店、ヤエチカ店、ウィング新橋店、京都駅八条口店、阪急大阪梅田駅店、なんばウォーク店、成田空港第２ビル店。

※阪急大阪梅田駅店と成田空港第2ビル店は指数計を設置しておりません。

実施期間2026年3月16日（月）～5月下旬予定（実施期間は店舗により異なります）

TVCM 「26SS UVカットLifeとWear／雨じゃない日も」 放映スタート

ユニクロは、LifeWearスペシャルアンバサダーの綾瀬はるかさんと俳優松下洸平さんが出演する新TVCM「26SS UVカットLifeとWear／雨じゃない日も」を3月16日(月)より放映開始します。CMでは紫外線に見立てた黄色いボールが空から降り注ぎます。綾瀬さんは新商品の「ウルトラストレッチエアリズムUVカットパーカ」、松下さんは今季アップデートした遮熱機能もついた傘を身につけ、ボールにひるむことなく、さわやかに闊歩します。紫外線が多くなる、これからの季節に前向きになれるCMに注目です。

夏に向けて増加する紫外線銀座ケイスキンクリニック院長 医学博士 慶田朋子氏

春先はまだ気温も低く油断しがちですが、急激に紫外線量が増える3月から対策を始めましょう。冬の乾いた冷たい空気にさらされ、花粉や黄砂などの影響を受けた肌は、バリア機能が弱まっており、紫外線によるダメージを受けやすいことは意外と知られていません。さらに、紫外線は窓ガラスを透過するので、屋外だけでなく、車・電車での移動中や、窓越しの室内でも見えない日焼けは生じています。また、ゴミ出しや買い物など、短時間でもその影響は蓄積されます。このような「うっかり日焼け」によるリスクは想像以上に大きいのです。紫外線対策の基本は、日焼け止めの外用による科学的ブロックと、衣類などによる物理的な遮蔽です。ところが、昨今の過酷ともいえる日本の夏は、日焼け止めが流れたり、寄れたりしてその機能は時間と共に失われていくという盲点があります。その点、着るUVカットは日焼け止めの塗り直しが難しい状況や、塗り残しが生じやすい部位まで手軽に紫外線対策が可能です。薄くデリケートな肌の特性から、家族全員で適切な紫外線対策が大切です。

今期おすすめのUVカットアイテム

WOMEN

ウルトラストレッチエアリズムUVカットフルジップパーカ

※今季の新商品。UPF50＋\2,990

ウルトラストレッチの機能を持つ「エアリズム」の素材を使用。

首元までしっかりカバーできるハイネックと、フードにはバイザーが付いており日射しをよけつつスポーティな印象に。

エアリズムUVカットメッシュフルジップパーカ

UPF50＋ \2,990

「エアリズム」の素材。フードは調節可能なスピンドルコード入り。ポケット裏側からパッカブルにできる仕様なのでバッグなどに入れて持ち歩きやすい。ややリラックス感のあるシルエット。着こなしやすいミドルヒップ丈。

UVカットクルーネックカーディガン

UPF25 \2,990

なめらかな肌ざわりのコットンレーヨン素材。洗濯機で簡単に洗える*。今季よりカラーブロックが新登場。シーンを選ばず、幅広いスタイリングが楽しめます。*製品を裏返して、ネットに入れての洗濯をおすすめします。

MEN

ドライEXUVカットフルジップパーカ

UPF50＋ \2,990

汗をかいてもすぐ乾く「ドライEX」の機能。特殊なメッシュ素材で通気性を確保。縦横に自在に伸びるウルトラストレッチの機能を持つ素材で、動きやすい。アクティブに動いても中のものが落ちにくい、ファスナー付きのサイドポケット。親指を通せるサムホール付きで、手の甲まで紫外線対策。

ポケッタブルUVカットパーカ/NANODESIGN

UPF50＋ \3,990

東レの特殊技術「NANODESIGN(TM)」を使用し、高い撥水性を持ち、風合いで伸びがよい。小雨程度の水をはじく撥水加工*。持ち運びに便利な収納袋付き。左脇の内側に収納袋を取り付けるループあり。身頃から肩まわり、袖にかけてゆとりのあるリラックスシルエット。*加工は永久的ではありません。

GOODS

UVカットコンパクトアンブレラ遮熱

UPF50＋ \2,990

太陽からの熱を軽減させる遮熱機能と、遮光機能付き。骨と生地を変更して昨年より軽量かつコンパクトに。持ち手の形状を変更し、握りやすさもアップデートしました。

※日射１時間照射後のマネキンサーモグラフィ画像（遮熱傘はNATURALを使用）

仕様

UVカット率：約99％ / UPF50+ / JIS L 1925 : 2019

遮光：約99.9％ / JIS L 1055 A法 遮熱：約45％ / JIS L 1951

耐水圧10,000ｍｍ、重量 約240g

UVカットリブアームカバー ※今季の新商品

UPF50+ \990

「エアリズム」の素材で、汗をかいてもサラッとした肌ざわり。人気商品のUVカットシームレスアームカバーにリブ素材が新登場しました。リブ素材のため、普段のコーディネートに取り入れやすいデザインです。

サングラス各種

\2,490

全16型に紫外線を約99%カットするUV400レンズとブルーライトを約25%低減させる機能つき。トレンドの型が豊富にそろいます。クラシックなウェリントンはさまざまなコーディネートに合わせやすいシルエットです。かけ心地のよい、弾性に富んだプラスチックを使用し、テンプルの先に厚みを持たせよりフィット感のあるデザインにアップデートしました。

KIDS

エアリズムUVカットフルジップパーカ

UPF50+ \1,990

「エアリズム」の素材で、汗をかいてもサラッとした肌ざわり。ウルトラストレッチ機能を持つなめらかな素材で動きやすい。後ろ襟ぐりの縫い代は肌あたりのよいテープ始末を施しています。内側に名前が書けるネームスペース付き。

ポケッタブルUVカットパーカ

UPF50+ \2,990

携帯できる軽量パーカ。フードが取り外しできるので、2WAYで着られます。チンガード付きで、あごにファスナーが当たりにくい安心構造。内側にはネームラベル付きで小雨程度の水をはじく撥水加工*が付いています。*生地表面に撥水剤を固着させているため、撥水効果が長持ちします。加工は永久的ではありません。

BABY

UVカットハット

UPF50+ \1,990

首元までカバーできる取り外し可能なパーツやあごゴム付き。

内側にネームラベル付き。

UVカットメッシュブルゾン

UPF40 \1,990

通気性のよいメッシュ素材と、汗をかいても乾きやすいドライ機能付き。外遊びで紫外線が気になる時や、室内の冷房対策にも便利。あごにファスナーが当たらないようにチンガードと、内側にはネームラベル付き。

紫外線をカットする仕組み

紫外線を遮断する素材を生産工程で加えることにより、紫外線を吸収したり、散乱させたりします。生産工程では卓越した技術をもつ専門家が、それぞれの商品に合わせて、風合いや生地のやわらかさ、軽さなどを損なわないように、一番適した加工をしています。