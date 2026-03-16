安比高原スキー場が若者の冬の思い出作りを応援！新たに「ふゆログ2026」キャンペーンをリリース！

株式会社岩手ホテルアンドリゾート

岩手県八幡平市にある安比高原スキー場（運営：株式会社岩手ホテルアンドリゾート）では、２２歳以下の若者（18歳-22歳）を対象とした「ふゆログ2026」キャンペーンをスタートします。3人以上のグループを対象とした特別プランの他、グループに１点人数に応じてレンズ付きフィルム「写ルンです」をプレゼント。撮影した画像は現像し、撮影グループへ無料でお渡しいたします。

本キャンペーンで撮影した写真は数年先も見られるようにHP場で公開し、キャンペーン参加者の思い出を紡いでいきます。

ご好評を頂いている「東北割」と合わせて、より多くの若い方に安比高原スキー場を楽しんでもらいたい、ウィンタースポーツを身近に感じてもらいたいという思いから本キャンペーンを実施いたします。

◼️「冬ログ2026」概要

・開催期間：2026年３月13日（金）～５月６日（水）※１

・対象者 ：18～22歳の3名以上のグループ ※2

・特別プラン：１.手ぶらプラン：15,000円（税込）/1人

（リフト１日券、レンタル一式、スキー場で使えるお食事食券1,000円分、

小物３点プレゼント（ビーニー、ゴーグル、グローブ）

２.マイギアプラン：5,500円（税込）/1人

（リフト１日券、スキー場で使えるお食事食券1,500円分）

・特典 ：3名以上のグループにレンズ付きフィルム「写ルンです」１個プレゼント※3

カメラの現像代無料 ※4

insta360レンタル料金の割引

・申し込み ：安比高原スキー場のサイトより受付

https://www.appi.co.jp/snow-mountain-resort/lp/fuyulog/

※１ 積雪状況によりシーズン終了日が変わる可能性があります。

※２ 5名グループまでは「写ルンです」1点、6名グループ以上は2点提供いたします。

※３ HPやSNSでの掲載を希望しない場合はご自身での現像となります。

※４ 料金には、ICカード保証料（500円）が含まれております。カード返却時、窓口にて500円返金させて頂きます。

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料金 ：おひとり様 1日4,000円（東北在住の方は3,000円）

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安比高原スキー場

株式会社岩手ホテルアンドリゾートが運営する安比高原スキー場は前森山（1,304m）と西森山（1,328m）のゲレンデに北緯40度の内陸という立地的恩恵を受け、世界中のスキーヤー・スノーボーダーから「奇跡のシルキースノー」と賞賛される雪が降り積もります。

エリア内にはミシュランキーホテルに選出されたANAインターコンチネンタル安比高原リゾートをはじめとするラグジュアリーホテルも擁し、圧倒的なスケールと雪質を満喫いただける国内有数のスキーリゾートです。