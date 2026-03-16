人気ラーメン店「らぁ麺やまぐち辣式」「らーめん亭 ひなり竜王」「青森煮干 和渦製麺」「麺屋 中川會」からデリバリー限定麺が新登場

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」に、「デリ麺プロジェクト」の第九弾として人気ラーメン店「らぁ麺やまぐち辣式」「らーめん亭 ひなり竜王」「青森煮干 和渦製麺」「麺屋 中川會（錦糸町店・住吉店）」の5店舗が新たに参画し、デリバリー限定麺の提供を開始します。

menuは日本最大級のラーメン情報メディア「ラーメンWalker」との共同企画として、デリバリーラーメンの新しい楽しみ方や選択肢を広げるべく、カップ麺やチルド麺に次ぐ新たなラーメン文化「デリ麺」の普及を目指し、「デリ麺プロジェクト」を2025年4月より立ち上げました。

第九弾となる今回は、大人気店「らぁ麺やまぐち辣式」「らーめん亭 ひなり竜王」「青森煮干 和渦製麺」「麺屋 中川會（錦糸町店・住吉店）」が新たにmenuで注文可能になりました。各店舗には、デリバリーの特性である「注文してから手に届くまでの時差」を考慮して、“30分後に楽しめる”をテーマに、ご自宅でラーメンを美味しく召し上がっていただけるよう工夫した、デリバリー限定麺を開発していただきました。お店で食べるラーメンとはまた一味異なるラーメンを、心ゆくまでお楽しみください。

●「デリ麺プロジェクト」第九弾概要

「デリ麺プロジェクト」第九弾で新たに参画した人気ラーメン店「らぁ麺やまぐち辣式」「らーめん亭 ひなり竜王」「青森煮干 和渦製麺」「麺屋 中川會（錦糸町店・住吉店）」から、デリバリー限定麺が登場します。

・公開日時：2026年3月16日（月）

・対象エリア：店舗によりお届け可能なエリア・時間が異なります。詳しくはmenuアプリよりご確認ください。

・参画店舗：らぁ麺やまぐち辣式(https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13186890/)、らーめん亭 ひなり竜王(https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131503/13276299/)、青森煮干 和渦製麺(https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131503/13286469/)、麺屋 中川會 錦糸町店(https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13125401/)、麺屋 中川會 住吉店(https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13205611/)

●第九弾店舗・限定商品紹介

らぁ麺やまぐち辣式

「らぁ麺やまぐち」の2号店として2015年に東陽町でオープン。「辣式」は、麻婆まぜそばをはじめ辛い麺料理を軸に据えるお店の方向性を示す言葉。看板は、3年熟成豆板醤と唐辛子、花椒のバランスで組み立てた「麻婆まぜそば」と、丸鶏の厚みを土台に節や牡蠣、しょっつるで奥行きを足した「辣式 塩らぁ麺」。刺激の先にある旨味まで設計された二本柱で、多くのファンを引きつけています。

【限定麺】

「辛辛麻婆まぜそば」

看板「麻婆まぜそば」を限定で「激辛」仕様に。3年熟成豆板醤のコクを軸に、2種の唐辛子とハバネロ、花椒、山椒油ブレンドの豆板辣油で辛味と痺れをブースト。麺は豚バラ煮汁の醤油ダレと油で先に和え、沈まないほど濃いトロミ麻婆餡を特注極太麺へ濃密に絡める。豚バラ＆低温肩ロースの2種チャーシュー、長ねぎ・万能ねぎ、糸唐辛子で香りも刺激も全開。

らーめん亭 ひなり竜王

2022年9月オープン、和渦グループの一角を担う「らーめん亭 ひなり竜王」。信玄鶏と岩中豚、真昆布や椎茸、香味野菜の旨みを素材別に引き出した滋味深いスープに、国産小麦100％の自家製麺を合わせる。調理法を変えたチャーシューの多彩さも魅力。3年連続百名店、2023年TRY名店・醤油部門ランクインの評価も納得できる一杯。

「特製醤油らーめん」

特製醤油らーめんの核となるのは、信玄鶏と岩中ポークを軸に、天然真昆布・椎茸・香味野菜の旨みを素材ごとに丁寧に引き出して重ねた滋味深いスープ。そこに合わせるのは、店内で火入れした木桶仕込みの生揚げ醤油を数種ブレンドし、さらにアサリ出汁の旨みを忍ばせた骨太な醤油ダレ。芳醇さと力強さを併せ持つ味わいを生み出す。麺は国産小麦100％の自家製麺。ツルモチ食感と抜群のすすり心地で、スープとの一体感を高める。特製には、多様な調理法で仕上げたチャーシューを贅沢に盛り込み、ひと口ごとに香りと食感の変化を楽しめる一杯に仕立てた。

青森煮干 和渦製麺

南蒲田・京急蒲田エリアの「青森煮干 和渦製麺」は、和渦グループの中枢となる製麺所兼店舗。店内で仕上げるフレッシュな自家製無かん水麺と煮干しの旨味が主役の青森県ご当地ラーメン「青森煮干し」を追求した一杯が味わえる。

【限定麺】

「中濃煮干ラーメン」

中濃煮干ラーメンは、煮干しの香りとコクを程よく引き出し、キレのある後味にまとめたバランス型。和渦グループ中枢の製麺所兼店舗ならではの、打ちたてフレッシュな自家製無かん水麺が小麦の甘みを伸ばし、スープの旨味をしっかり受け止める。あっさりでは物足りないけれど、極濃ほどの重さは不要…そんな気分にぴたりとハマる一杯。

麺屋 中川會

「麺屋 中川會」は、2011年に江東区住吉の路地裏9坪からつけ麺が主役のラーメン屋として創業。外食産業のトレンドを追い越すのではなく、あえて「半歩先」を掲げ、お客様の信頼を積み重ねてきた。看板は、約27時間かけてエキスを抽出する濃厚豚骨魚介のつけ汁。たっぷりの野菜やフルーツの甘味を重ね、浅草開化楼の特性極太麺と合わせることで、力強い一体感を生み出す。さらに、つけ麺をご注文の方限定で味わえる名物「カレヘンライス」での〆までが中川會流。本物の味と心のこもったサービスを軸に、地域に愛される一杯を提供する。

錦糸町店

【限定麺】

「豚ガツ濃厚魚介つけめん」

豚骨と魚介の旨味を約27時間かけて抽出した、濃厚つけ汁が主役の一杯。たっぷりの野菜やフルーツの甘味が重なる重厚なのにあとを引く味わいに仕上げた。合わせるのは、もちもち食感とプリプリの弾力で、ストロングなつけ汁をしっかり受け止める浅草開化楼の特性極太麺。仕上げに「豚ガツ」を豪快にトッピングし、食べ応えも満点。〆は名物カレヘンライスで、最後まで中川會流を堪能できる。

住吉店

【限定麺】

「豚ガツトリュフ香るはまぐり醤油そば」

コリッとした食感が魅力の「豚ガツ」を主役に据えた限定麺。噛むほどに広がる満足感が、ひと口目から存在感を放つ。スープは、はまぐりの澄んだ旨味を軸にした醤油仕立て。貝のやさしい甘みと醤油のキレが広がる中、ふわりと立ち上るトリュフの香りを重ね、贅沢な余韻を演出。デリバリーでも「満足感×旨味×香り」をしっかり楽しめる一杯。

「デリ麺プロジェクト」に関する詳細は、以下リリースをご覧ください。

・デリ麺プロジェクト第一弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000246.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第二弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000247.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第三弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第四弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000255.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第五弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000271.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第六弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000280.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第七弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000046860.html)

・デリ麺プロジェクト第八弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000291.000046860.html)

●「ラーメンWalker」について

「ラーメンWalker」は2008年のムックの創刊以来、日本最大級のラーメン情報メディアとして、TVやWeb、SNS、リアル店舗など含めて、マルチメディアで最新ラーメン情報を発信。ラーメン文化発展のため、挑戦を続けています。

●menu株式会社について

”あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に"ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。

Pontaパスについての詳細はこちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/all.html?_gl=1*10qlj1z*_ga*MTg5MzU1NDAwNS4xNzU4ODc1NTc5*_ga_NEDL1XGXY7*czE3NTkwOTkyNjYkbzMkZzAkdDE3NTkwOTkyNjYkajYwJGwwJGgw)を参照ください。